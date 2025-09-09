¿Emiliano Aguilar ha sido reemplazado por ‘Gordo’, el ‘perrhijo de su padre, Pepe Aguilar’?

Pepe Aguilar y su hijo Emiliano nunca han tenido una buena relación. Sus múltiples diferencias y polémicas los han distanciado por completo. Y ahora se dice que el cantante quiere más a ‘Gordo’, su ‘perrhijo’, que al joven.

Hace unas semanas en la cuenta de Instagram de Gordo el perro, publicaron una foto de él imitando a Emiliano. / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilarT.Y/ @gordoelpugaguilar

¿Por qué Pepe Aguilar prefiere a su perro ‘Gordo’ antes que a su hijo Emiliano Aguilar?

Una persona cercana a la familia asegura que Emiliano Aguilar ha sido reemplazado por Pepe Aguilar, su papá.

“Pepe se ha jactado al decir que la familia es lo mejor que le ha pasado, pero yo he sido testigo de que a Emiliano siempre lo ha peluseado por no ser como él quiere. A él lo ven como ‘el negrito en el arroz’ y eso lo sabe el mundo entero. Para Pepe y su familia, todo lo que hace Emi está mal. Nada les embona. El señor quiere más al perro que a su propio hijo. Al perro no le falta de nada. Le da todo el amor que no le da a Emiliano y que tanta falta le hace. Económicamente ni se diga, el perro anda hasta con correas Louis Vuitton y Emi ya no cuenta con su ayuda”.

¿Aneliz Alvaréz, esposa de Pepe Aguilar, no quiso que el cantante se lleve bien con Emiliano, su hijo?

Aparentemente, Pepe Aguilar ha sido malinfluenciado por su esposa: “A pesar de que ambos nunca han sido muy cercanos, me consta que Emiliano hizo hasta lo imposible por estar más tiempo con su padre. Sin embargo, nunca pudo lograrlo por culpa de Aneliz Alcalá. Jamás lo ha aceptado y, al parecer, no lo hará”.

La mamá de Ángela Aguilar ha hecho a un lado a Emiliano. “Desde que conocí a Aneliz no he sentido buena vibra de su parte. Tiene algo que no me convence. He visto el rechazo que le genera Emi. Lo hace menos en cada oportunidad que tiene. Lo aleja de sus hijos como si les fuera a hacer daño y lo único que él ha buscado es atención. Es algo que nadie entiende”.

Emiliano se desquito e hizo lo mismo con una foto de la familia Aguilar. Después borraron la foto y ofrecieron disculpas. / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilarT.Y/ @gordoelpugaguilar

¿Cómo han marcado los escándalos a Emiliano Aguilar y su vínculo con Pepe Aguilar, su papá?

El hijo mayor de Pepe Aguilar se ha visto envuelto en problemas mediáticos. “Reconozco que Emiliano no ha tenido una vida sencilla. Se ha metido en muchos escándalos por rebeldía: lo han arrestado, internado por problemas de alcohol, y también ha hecho fuertes declaraciones públicas contra su padre y sus medios hermanos”.

“El día que lo arrestaron, Pepe le brindó su apoyo, solo que después se cansó. Sé que no es fácil lidiar con un hijo que va contra corriente. Sin embargo, tampoco es válido que todo el tiempo lo estén señalando. ¡La dinastía cada vez está peor! Todo es apariencia. Pensé que la unión que aparentan en fotos era sincera, pero no. O al menos no es pareja”.

“Lo del perro es real. El señor trata de maravilla a ‘Gordo’. Le compra ropa fina, lo pasea en yate, lo sube al avión privado. Se lo lleva a los conciertos y a las comidas. No duden de que próximamente lo incluya en la herencia y se olvide por completo de su hijo, su sangre”.

“Dudo mucho que las cosas se arreglen entre Pepe y Emiliano, pero tengo esperanza de que pase. Tienen que sentarse a platicar, decirse sus verdades, aceptar sus errores y disculparse. Si no, siempre vivirán con rencor en sus corazones”, finalizó.

Aseguran que Aneliz Alcalá es la que marca más el distanciamiento entre sus hijos, Pepe y Emiliano. / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilarT.Y/ @gordoelpugaguilar

¿En qué escándalos se ha visto envuelto Emiliano Aguilar y cómo han afectado su relación con Pepe Aguilar, su papá?

Emiliano Aguilar se ha visto en el ojo del huracán varias veces



En septiembre de 2017 fue sentenciado a tres años en libertad condicional y a seis meses en un centro de rehabilitación para tratar sus adicciones, así como a pagar una fianza de 15 mil dólares. En 2021 cumplió su condena.



En 2018 fue internado por su mamá, Carmen Treviño, en una clínica de Tijuana para tratar sus problemas de alcoholismo, ya que aseguró que se ponía muy agresivo.



En 2022 salió a la luz una foto de Emiliano con la hija del ‘Chapo’. No se sabe a ciencia cierta qué conexión tenían, pues nadie dio declaraciones al respecto.



En julio de 2024 dio de qué hablar al no ser invitado a la boda de su hermana Ángela con Christian Nodal, lo que generó rumores de un supuesto distanciamiento familiar.



En agosto de 2024, Emiliano confesó en una entrevista su gusto por la música de Cazzu, la rival de su media hermana.



El 20 de noviembre de 2024 volvió a ser tendencia tras compartir un par de emojis en una foto de Cazzu: una corona y un fueguito.



El 29 de junio de este año, Pepe Aguilar concedió una entrevista a Pati Chapoy y dijo: “Yo no me alejé (de Emiliano). Su mamá se lo llevó cuando yo no estaba en casa. No estoy acusando a nadie. Fue hace 33 años”.



Emiliano Aguilar



