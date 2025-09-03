Emiliano Aguilar defiende Cazzu y lanza advertencia a Christian Nodal: “Aquí el muerto de hambre eres tú”

La dinastía Aguilar no deja de dar titulares y, esta vez, el protagonista es Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar. El rapero, quien en semanas pasadas había prometido dejar de hablar de su familia, rompió nuevamente el silencio para lanzar un explosivo mensaje contra su cuñado, el interprete de Botella tras botella. Todo esto luego de que Cazzu revelara que Christian Nodal no ha permitido que su hija, salga de Argentina para acompañarla durante sus giras internacionales. Emiliano ya le advirtió y lo reto ¿se viene encontronazo?

Emiliano Aguilar compartió mensaje de Christian Nodal / Redes sociales

¿Por qué Emiliano Aguilar defendió a Cazzu de Christian Nodal?

La molestia de Emiliano Aguilar contra Nodal no surgió de la nada. En el video compartido en sus redes, el rapero se solidarizó con Cazzu y criticó duramente a Nodal por no permitir que su hija viaje con su madre. “Chale, qué pocos (hue...), perro. Primero arregla tu vida personal y luego hablas de la mía, que aquí el muerto de hambre eres tú”, escribió Emiliano en su publicación.

Además, lanzó un reto directo al cantante de regional mexicano: “P.D. Aquí te estaré esperando, carnalito. Este es un juego de ajedrez y, por lo visto, vales madre para jugar. Voy a andar en Cajititlán a las 7, ahí voy a estar en el evento por si te quieres arrimar”.

Estas palabras encendieron aún más la controversia que ya rodeaba a la familia Aguilar, especialmente después de los recientes enfrentamientos públicos entre Emiliano y su padre, Pepe Aguilar.

Cazzu publicó un fuerte mensaje tras entrevista de Nodal / IG: @cazzu / @nodal

¿Qué dijo Cazzu sobre Christian Nodal y por qué no deja que su hija viaje fuera de Argentina?

La entrevista de Se regalan dudas fue el detonante de esta nueva polémica. En ella, la cantante argentina Cazzu reveló que Nodal no ha dado permiso para que su hija la acompañe en sus compromisos laborales fuera de Argentina. Aunque no dio detalles legales, sus palabras dejaron entrever una situación tensa entre ambos.

Cazzu "(Me dijo): ‘No te preocupes. Mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar’. Yo todavía siento en el pecho lo que yo sentí y lo que las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicieron un silencio de muerte… Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ' Tenemos el control sobre vos y tu hija’”

Cazzu y Christian Nodal / Redes sociales

La intérprete de ‘Nada’ afirmó que esto fue uno de los peores momentos de su vida y la hizo más consciente de que algunas madres solteras no cuentan con los recursos para “enfrentarse” al sistema.

Emiliano, al ver el video, no dudó en reaccionar y mostrar su apoyo a la madre. “P.D. Una disculpa, Cazzu, pero ese vato tiene que sentar cabeza”, escribió, reiterando el respeto que siente por la rapera y dejando claro que su crítica iba dirigida exclusivamente a Nodal.

Hasta el momento, ni Cazzu, Christian Nodal o Pepe Aguilar han respondido públicamente a las declaraciones de Emiliano. Sin embargo, el hijo mayor del cantante sigue compartiendo directas hacia la dinastía Aguilar.

¿Cuál es el conflicto entre Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar que embarra a Nodal? Te contamos la cronología completa

Este nuevo enfrentamiento se suma a una larga lista de conflictos familiares que Emiliano Aguilar ha ventilado públicamente. Aquí te contamos la cronología de su polémica:



Pepe Aguilar lanza una declaración polémica.

El cantante aseguró que su expareja, Carmen Treviño, se llevó todo tras la separación y lo alejó de su hijo Emiliano Aguilar.

cantante aseguró que su expareja, Carmen Treviño, se llevó todo tras la separación y lo alejó de su hijo Emiliano Aguilar. Emiliano defiende a su madre públicamente.

A través de un video, el rapero exigió respeto para Carmen Treviño, afirmando que ella fue la única que lo apoyó en sus momentos más difíciles. Carmen agradeció el gesto y dejó entrever que lo dicho por Pepe podría no ser verdad.

El pug de Pepe Aguilar se mete en la polémica (sí, el perro)

La cuenta oficial de “Gordito”, el pug de Pepe, publicó una foto frente a la piscina donde Emiliano graba sus videos. La imagen fue eliminada poco después y el perro “se disculpó” con un comunicado diciendo que no controla lo que se publica en su perfil.

Emiliano responde con una imagen editada de su familia

En la foto, colocó caras de perro a todos los miembros. A Ángela Aguilar y a su madrastra, Aneliz, les puso emoticones de zorro, mientras que a Pepe le colocó uno de materia fecal.

Pepe Aguilar limita los comentarios en redes sociales

Tras el escándalo, el cantante decidió restringir la interacción en sus publicaciones.

Christian Nodal entra en escena con mensajes privados

Emiliano compartió capturas de mensajes que Nodal le envió, donde lo llama “mantenido” y le dice que se ponga a trabajar. El rapero respondió con fuerza, insinuando que Nodal tiene deudas y mostrando su apoyo a Cazzu.