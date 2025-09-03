Conductora de Ventaneando lanza polémica opinión tras ventilarse que Nodal no deja que Cazzu viaje con su hija

Volvió a ser tendencia Christian Nodal tras ventilarse que, presuntamente, no deja que su hija viaje con Cazzu. Si bien la gran mayoría de los internautas se mostraron molestos por esta situación, los conductores de ‘Ventaneando’, en especial Mónica Castañeda, no piensan igual y ¿hasta lo defiendieron? Esto fue lo que dieron.

Cazzu / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal no deja que su hija viaje con Cazzu?

En una reciente entrevista para el pódcast ‘Se regalan dudas’, Cazzu, ex de Nodal, confesó que uno de los momentos más duros de su vida fue la vez que se puso en contacto con el representante legal del cantante para que autorizara que pudiera salir de Argentina con su hija.

Esto, debido a que, por sus compromisos laborales, debe viajar constantemente. La argentina pensó que su ex la apoyaría en esto, ya que ambos son artistas. No obstante, supuestamente, él se negó rotundamente.

De acuerdo con sus palabras, Cazzu se sintió muy triste por esto, ya que, para ella, fue una forma en la que tanto el abogado como Nodal, papá de su hija, le decían que tenían control sobre ella y la menor.

“Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida. Lo responsabilizo de sus palabras porque fueron sus propias palabras las que me hizo (hicieron) darme cuenta que soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado”, expresó.

Christian Nodal / Redes sociales

¿Qué dijeron los conductores de ‘Ventaneando’ sobre la decisión de Christian Nodal de no dejar que Cazzu viaje con su hija?

En ‘Ventaneando’, tras dar la nota sobre Cazzu y su hija con Nodal, Rosario Murrieta, conductora del programa, comenzó recordando, con aparente tono irónico, que la argentina dijo en su momento que no quería hablar más sobre Nodal.

Por su parte, Linet Puente señaló que todo era un asunto “complicado”, ya que “le parecía gravísimo” que “un hombre mantuviera el control sobre una mujer con los documentos que su hija”.

Ante esto, Mónica Castañeda expresó que, si bien no quería “defender a Nodal”, seguramente el cantante tuvo una razón de peso para tomar esta decisión. También resaltó que ambas partes deberían dejar de hacer este tema público, por el bien de la menor.

“La primera vez que viene a México, viene con la niña. La segunda ocasión, sí coincide en que no viene (la niña). Lo que me genera conflicto es que, mientras ellos no decidan ponerle fin a hablar del uno y del otro ante quien diga, esta situación va a seguir revelando más entrañas de una relación complicada. Creo, metiéndome en una especulación, ¿por qué no podemos pensar que, a lo mejor, para Christian, el tema de la seguridad en un país por donde la inseguridad está a los límites que conocemos, es una de sus preocupaciones?” Mónica Castañeda

Castañeda insistió en que “lanzar bombas” de ese estilo solo perjudica a la pequeña: “Es muy complicado y la relación se hace cada vez más compleja. Lo que yo haría es ya no hablar”, manifestó.

¿Cazzu le dedicó una canción a Christian Nodal?

Durante la conversación, los conductores también abordaron el hecho de que Cazzu no quisiera ejercer acciones legales contra Christian Nodal, tanto por la que considera una pensión injusta como el presunto impedimento para que viaje con la niña.

Ante esto, Murrieta retomó la palabra y opinó que la cantante no quiere “pelear” legalmente, pero sí le ‘compone’ tiraderas a su ex.

“No quiere luchar legalmente, pero mediáticamente, ¿qué tal? La canción que tiene de recién estreno habla exactamente del papá de su hija y de su hija”, dijo. En tanto que Puente concluyó el tema diciendo: “Ya lo está haciendo mediático”.

Cabe resaltar que, en ningún momento, Cazzu ha dicho explícitamente que sus nuevas canciones sean para Nodal, por lo que todo esto solo se queda en rumores de redes sociales.

