¿El Temach se “vendió” a los Aguilar? Influencer explica por qué Ángela Aguilar es “mejor” que Cazzu

‘El Temach’, influencer conocido por dar consejos sobre lo que él considera “verdadera masculinidad”, se volvió viral recientemente al dar su contundente opinión sobre el triángulo amoroso entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu. El creador de contenido fue objeto de críticas al decir que la mexicana era mejor que la reguetonera, ¿cuál es la razón?

¿Qué opina ‘el Temach’ sobre el triángulo amoroso entre Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu, y por qué lo acusan de “vendido”?

En el pasado, Luis Castillejo, nombre real de ‘el Temach’ arremetió en contra de Christian Nodal, asegurando que ninguna de sus exparejas, ni siquiera su esposa Ángela Aguilar, lo valoraban realmente por ser un hombre “sin autonomía”.

No obstante, su visión sobre él ha cambiado y ahora hasta lo defiende. Hace algunas semanas, sostuvo que Nodal era un buen hombre que había sido “víctima” de sus exnovias, principalmente de Cazzu y Belinda.

Según el creador de contenido, el intérprete de ‘Adiós amor” es un “héroe” al que las mujeres solo han buscado por su fama y estatus.

“Nodal, en nuestro sistema, es un héroe. Tiene una habilidad excepcional y escaló la escalera social, ahora está hasta arriba. Hipergamia, todas lo quieren aunque haya demostrado que la fidelidad no se le da. Viene de dos mujeres abusivas que nomás le sacaban el dinero, lo utilizaban, no le daban nada”, manifestó.

Debido a esto, muchos internautas lo calificaron de “vendido”, afirmando que Pepe Aguilar le había “llegado al precio” para que hablara bien de su hija y yerno.

¿Por qué ‘el Temach’ defiende a Ángela Aguilar?

Las críticas sobre haber sido “comprado” por Pepe Aguilar llegaron a oídos del ‘Temach’, quien no dudó en responder a las acusaciones con un contundente video. En su clip, el influencer deja claro que nunca se ha “vendido”.

De paso, afirmó que Ángela Aguilar era una “gran mujer”, incluso mucho mejor que Cazzu, asegurando que muchos hombres preferirían casarse con una “chica decente” como lo es la llamada ‘Princesa del regional mexicano’.

Y es que, según el influencer, Ángela es una mujer respetable que optó por casarse y apoyar a su marido, sin importar las críticas.

“No puedo dar una opinión porque se escandalizan. Ahora resulta que me vendí con los Aguilar. Yo no me vendo con nadie, yo digo lo que pienso. La mayoría de los hombres preferimos mil veces una mujer como Ángela Aguilar que como Cazzu” El Temach

Por supuesto, estas declaraciones no pasaron desapercibidas. Si bien algunos apoyaron su postura y creen que Ángela, a diferencia de Cazzu, es una mujer “con valores”, otros se dijeron sorprendidos de que el influencer defienda a una mujer que “se robó el marido de otra”.

¿Quién es ‘el Temach’, influencer que defendió a Ángela Aguilar?

Luis Castillejo, mejor conocido como ‘el Temach’, es un influencer mexicano que nació 29 de octubre de 1987.

Tiene 37 años actualmente.

Estudió actuación en Bellas Artes.

Ha participado en algunas series como ‘La piloto’, ‘Falsa identidad’ y ‘El señor de los cielos’.

En los últimos años, se ha dedicado a subir videos sobre la “verdadera masculinidad”

Sus discursos han sido polémicos, pues ha dicho que las mujeres deberían dedicarse más a la familia y dejar que el hombre sea proveedor. También ha dado otros discursos considerados como “machistas”.

En su momento, estuvo a punto de ir al pódcast de ‘Las Envinadas’. No obstante, el episodio se canceló.

