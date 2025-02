El Temach revela que la “ausencia paternal” es la clave detrás de su éxito en redes sociales

El discurso de el Temach ha sido objeto de intensas críticas en redes, pues es considerado por algunos como extremista y machista. Las críticas han alcanzado tal nivel que, en 2023, el programa de YouTube Envinadas se vio obligado a no transmitir una entrevista con él debido a la presión de la audiencia. Su participación en otros programas, como Canal 22, también ha sido cancelada por comentarios considerados misóginos.

Luis Castillejo, conocido como el Temach, ha generado tanto seguidores leales como detractores. A pesar de las controversias, su mensaje ha resonado con muchos hombres que buscan orientación y apoyo en temas de masculinidad. Su enfoque directo y sin filtros ha sido clave para conectar con su audiencia, aunque también ha sido motivo de cancelaciones y peticiones por grupos feministas para evitar que el influencer dé shows y siga con su pódcast.

Sin embargo, tal parece que todo señalamiento en su contra solo crea a más seguidores leales, pues a lo largo de su carrera, el Temach ha acumulado una gran comunidad que valora su estilo único. Su influencia es tal que ha organizado eventos donde “bautiza” a sus seguidores para convertirlos en “machos alfas”. Estos eventos han generado controversia, pero también han fortalecido su comunidad, creando un espacio de conversación y apoyo para hombres de todas las edades.

Ahora, en el estreno del pódcast de Alfredo Adame, el nuevo integrante de La casa de los famosos All-stars y con quien ya protagonizó besos y pleitos con Laura Bozzo, el Temach aprovechó la charla para hablar sobre el origen de su contenido y su impacto en la comunidad masculina.

¿Por qué se llama Temach? El significado detrás del nombre

Durante la entrevista, Alfredo Adame no tardó en preguntar sobre el origen del nombre de el Temach, algo que muchos de sus seguidores aún desconocían. Luis Castillejo, explicó que el apodo proviene de la palabra azteca Temachtiani, que significa “mentor”. Con esta identidad, busca ser una guía para los hombres en diversos aspectos de la vida.

“‘El Temach’ viene de ‘Temachtiani’, es la palabra azteca para mentor. Yo me considero un mentor, originalmente era para los jóvenes, pero cuando empecé a hacer contenido, descubrí que los hombres de todas las edades hacen pen..jo por amor y por las mujeres… Más que considerarme un creador de contenido famoso, tengo muchos amigos, muchos compas, una comunidad muy grande y un espacio de conversación”, expresó el influencer.

‘El Temach’ revela por qué empezó a crear contenido

El influencer también abordó la razón principal que lo llevó a compartir su visión en redes sociales. Según él, existe una “generación de hombres olvidados”, quienes crecieron sin figuras paternas y sin una guía clara sobre cómo desenvolverse en la sociedad. Para el Temach, el vacío de referentes masculinos lo motivó a tomar acción y crear contenido enfocado en brindar herramientas para enfrentar la vida.

“Hay una generación de hombres olvidados, hay mucha ausencia paternal y niños creciendo sin papá, sin nadie que les diga cómo ser hombres y la forma en la que se enfrentan al mundo. De nada sirven los conversatorios de ‘nuevas masculinidades’. A mí me llegó esto porque no lo quería, yo soy director y me gusta estar detrás de la cámara. Me puse frente a la cámara no por querer la fama, sino porque tenía algo que decir” El Temach

Finalmente, el Temach confesó que la pandemia de Covid-19 jugó un papel clave en su incursión en redes sociales. Durante su recuperación, decidió aprovechar el tiempo libre para plasmar sus ideas en videos, sin imaginar el gran impacto que tendría su mensaje. Su primer video en TikTok logró 300 mil vistas, lo que le permitió notar la gran necesidad de orientación que existía entre su audiencia.

“Empecé porque me dio Covid y tenía ya la idea de hacer algo así. No fue tan planeado. Era más el ocio porque necesitaba hacer algo. Abrí mi TikTok y dije: ‘Mi compa, no sea pen..jo con las mujeres’, el primer video logró las 300 mil vistas y noté que había una necesidad”, compartió.

¿De qué trata Ley de Adame el nuevo pódcast de Alfredo Adame?

El nuevo pódcast de Alfredo Adame, titulado “Ley de Adame”, es un espacio donde se abordan temas de actualidad y promete un espacio para hablar sin censura ni miedo. En este programa, Alfredo Adame invita a diversas personalidades para hablar de frente y con la verdad por delante. El primer episodio contó con la participación de el Temach.

En la descripción del canal hay una breve reseña y hasta ahora ha sido del gusto de los seguidores del también DJ.

“Bienvenidos a Ley de Adame, un espacio donde se dicen las cosas como son, sin censura y sin miedo. En este primer episodio tengo de invitado a un personaje que ha generado mucha conversación en redes: @ELTEMACH Algunos lo aman, otros lo odian, pero lo que es un hecho es que no se queda callado”, se lee en el canal del actor.