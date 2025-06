Ángela Aguilar responde a críticas tras pellizcar a Nodal: “Siguen ladrando los perros”

Las redes sociales no dejan de hablar de Ángela Aguilar y su relación con Christian Nodal, que últimamente ha dado tanto de qué comentar más que de su carrera y sus canciones.

Esta vez, lo que desató el debate fue un gesto captado durante un concierto en Guadalajara, donde la hija de Pepe Aguilar, al parecer, no pudo contener sus celos y terminó lanzando un supuesto pellizco a su pareja en pleno escenario.

La polémica escena desató una ola de críticas contra Ángela Aguilar, y el Internet no tardó en irse directo a la yugular. Sin embargo, todo indica que la menor del clan Aguilar no está dispuesta a quedarse callada. Con un mensaje contundente, lanzó un dardo directo a quienes la han señalado. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Aquí te lo contamos!

Ángela Aguilar y Christian Nodal / IG: @angela_aguilar_

¿Por qué Ángela Aguilar le habría dado un pellizco a Christian Nodal?

Todo sucedió durante la esperada presentación de Ángela Aguilar y su esposo en Guadalajara, Jalisco. Mientras ambos interpretaban su éxito Dime cómo quieres, Christian Nodal modificó ligeramente la letra original y, en vez de decir “Ay, Angelita, ¿por qué eres tan coqueta?”, lanzó al público un “¿Por qué son tan coquetas, Jalisco?”.

Ese cambio bastó para que muchos notaran el supuesto enojo de Ángela, quien habría reaccionado pellizcando a Nodal justo cuando él le dio la espalda para interactuar con las fans. El momento fue captado en un video que se viralizó en cuestión de horas.

“Ángela se enoja porque le grita a las coquetas de Guadalajara y después le da un pellizco porque le da la espalda”, dice la publicación que desató la controversia.

¿Cómo reaccionó Christian Nodal al supuesto pellizco de Ángela Aguilar?

En el clip se aprecia cómo Nodal, al sentir el contacto, voltea con un gesto serio hacia Ángela, lo que encendió aún más las especulaciones sobre un posible momento incómodo entre la pareja. Aunque segundos después ambos retomaron el tema tomados de la mano, para muchos ¡el daño ya estaba hecho!



“Recordemos que así de harto se veía con Beli y Cazzu… ya no tarda en tronar.”

“La tachuela maltratada… me encantan los finales felices.”

“Ah, pero para sus fans, ellos están súper enamorados y felices porque, según, se casan por la iglesia en diciembre.”

“El verdadero: ‘Se te borró la sonrisa’.”

“A Nodal ya se le ve la cara de: ‘Estoy aburrido de ti’, jajajaja.”

“Ya no halla ni qué decir para caer bien.”

“El pellizco fue de: ‘Ahorita que lleguemos a la casa, vas a ver’. Esta niña de 20 años… está caaaañón.”

Incluso hubo quienes bromearon con que Nodal “sólo está esperando que se acabe el contrato para gritar '¡Libre soy!’”.

Ángela Aguilar se enoja con Nodal y lo pellizca / IG: @la_camaleona_897 / @nodal / @angela_aguilar_

¿Qué dijo Ángela Aguilar tras ser criticada por pellizcar a Christian Nodal?

Aunque Nodal no ha dado declaraciones al respecto, Ángela Aguilar ya apareció en redes sociales con una auténtica bomba, lo que muchos consideran una indirecta a todos los que la están señalando por su comportamiento.

La cantante compartió en sus historias de Instagram una imagen de sus dos pugs sobre su camioneta, aparentemente durante un paseo por el campo. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la canción que eligió para acompañar la fotografía: “A mis enemigos” de Valentín Elizalde.

La parte específica que compartió encendió las alarmas, ya que sin rodeos incluyó la frase: “Siguen ladrando los perros, señal de que voy avanzando, así lo dice el refrán”.

Un mensaje que para sus fans es una manera elegante de responder a las críticas, pero que para otros no hace más que echar más leña al fuego de esta polémica.

¿Qué dice la letra de ‘A mis enemigos’ de Valentín Elizalde que eligió Ángela Aguilar para contestar a sus detractores?

La canción elegida por Ángela Aguilar lanza mensajes contundentes en varias de sus estrofas, por lo que muchos interpretaron el tema completo como una respuesta directa a sus detractores. La letra habla de un hombre que enfrenta a sus enemigos con firmeza, lanzando advertencias y mensajes desafiantes.

El tema forma parte del álbum Vencedor, el último trabajo de Valentín Elizalde antes de su trágica muerte. Fue producido por Universal Music México e incluye 14 canciones. “A mis enemigos”, en particular, fue escrita por Francisco Lira y se ha convertido en un himno de resistencia para muchos de sus seguidores.

Esto es lo que dice:

“Y esta va pa toda la bola de envidiosos

Ahija, ¿de qué se murieron los quemados?”

“Siguen ladrando los perros

Señal que voy avanzando”

Así lo dice el refrán

Para aquellos que andan hablando

De la gente que trabaja

Y que no andan vacilando”

“Al que no le vino el saco

Pídalo a su medida

Conmigo no andan jugando

¿Pa que se arriesgan la vida?

Traigo una superpatada

Y los traigo ya en la mira”

“Para hablar a mis espaldas

Para eso se pintan solos

Porque no me hablan de frente

Acaso temen al mono

Ya saben con quién se meten

Vengan a rifar la suerte”

“Y échele, compa Lira

Puro Navojoa

Municipio de Guasave”

“A mí nadie me dio nada

Todo lo que tengo es mío

Con el sudor de mi frente

He logrado lo que he querido

Solo la vida les debo

A mis padres tan queridos”

“Navojoa, cómo te quiero

Guasave, tierra querida

Siempre que me ando paseando

Los extraño sin medida

Luego llego de pasada

A visitar mi familia”

“Sigan chillando culebras

Las quitaré del camino

Y a los que en verdad me aprecian

Aquí tienen a un amigo

Ya les canté este corrido

A todos mis enemigos”