¿Belinda le mandó contundete mensaje a Ángela Aguilar? Aseguran que lanzó fuerte post con su nueva canción

El nuevo tema de Belinda, ‘Heterocromía’, se volvió un total éxito desde su estreno. Este lo presentó como parte de su nuevo disco ‘Indómita’. La cantante expresó lo que, aparentemente, es una historia de un examor.

Sin embargo, lo más peculiar del nuevo tema de Belinda es su intro, en el cual hizo una nueva versión de la canción principal de los ‘Aristogatos’. Este fragmento se volvió un trend viral en TikTok.

Belinda estrenó Heterocromía / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Qué indirecta le habría enviado Belinda a Ángela Aguilar como parte de su trend viral ‘Heterocromía’?

Los últimos días, Belinda se ha dedicado a repostear algunos de los videos más originales del trend de ‘Heterocromía’. Incluso, se dijo orgullosa por el éxito que ha obtenido este tema.

“Me encanta ver las historias de tantas personas que se han sentido identificadas con mi canción Heterocromía. Sigan subiendo que los estoy viendo a todos. Esta canción es mucho más profunda de lo que ustedes creen, es un no al clasismo que está más oxidado que una armadura del siglo XVI”, dijo la cantante en Instagram.

Beli dejó claro que no ha parado de ver todos los videos que sus fans han hecho con este intro. Incluso, los comparte en sus redes sociales. No obstante, el que llamó totalmente la atención fue uno en particular. ¿Le envió una indirecta a Ángela Aguilar?

Belinda habla de su canción ‘Heterocromía’ / IG: @belindapop / @cazzu

En redes sociales circuló un videoclip en el que un usuario de nombre @guccidiary hizo el trend con el siguiente mensaje: “Ángela Aguilar escuchando el nuevo álbum de Belinda”.

Según algunos usuarios, Belinda compartió este video en su cuenta de Instagram. Y fue señalado como una supuesta indirecta de la cantante hacia la esposa de Christian Nodal.

Así circuló el video de Belinda:

¿El supuesto mensaje de Belinda a Ángela Aguilar fue un montaje?

Como era natural, las reacciones de internautas no se hicieron esperar. Algunos destacaron que Belinda sí compartió este video en sus redes y luego lo borró, así como otros señalaron que se trataría de un montaje.

Lo anterior debido a que Belinda compartió un video muy similar, con el mismo usuario, pero no tiene ningún mensaje de Ángela Aguilar.

“No ma, chance y no se dio cuenta del texto”,

“ Yo creo que es puro montaje”,

“Ay, no es verdad, Beli no se rebajaría”,

“Ángela se merece eso y más de la reina Belinda” y

“Beliiiii, sin miedo al éxito”.

Al momento, Belinda no se ha pronunciado con respecto al video que circula en en redes sobre el trend de su canción ‘Heterocromía’ en el supuestamente le envió una indirecta a Ángela Aguilar.