Belinda manda indirecta ¿para Nodal? El verdadero significado de ‘Heterocromía’, nueva canción de “Indómita”

Belinda vuelve a la música con más fuerza. Tras 12 años desde su último disco, el pasado 5 de junio del 2025 estrenó ‘Indómita’, un álbum con canciones de regional mexicano, pop y urbano, y con colaboraciones con diversos artistas como Alemán, Xavi, Kenia Os, Tito Double P y Natanael Cano.

Uno de sus sencillos más destacados es ‘Heterocromía’, que habla del desamor y una relación en la que, aparentemente, hubo engaño y clasismo.

¿Qué dice la letra de ‘Heterocromía’, la nueva canción de Belinda?

La ‘heterocromía’ es una condición médica en la que los ojos de un mismo individuo son de diferente color. Con un ritmo más tranquilo, Belinda decidió usar esta palabra para hacer referencia a una persona que miente y aparenta ser algo que, en realidad, no es.

Esto dice parte de la letra de la canción ‘Heterocromía’ de Belinda:

“Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía.

Dos personas, una misma fisonomía.

Bien alzadito y con la mente tan vacía.

Qué antigua tu filosofía. Me engañaste con tu heterocromía.

Dos personas, una misma fisonomía.

Bien alzadito y con la mente tan vacía.

Me vendiste una p… fantasía.

Después de esta canción vas a querer tener los ojos del mismo color”

La también actriz presentó este tema con un video en el que se le puede ver a ella encarnando a una especie de minotauro que lanza una fecha al aire. Esto, aparentemente, para representar al signo de Sagitario.

¿’Heterocromía’, canción de Belinda, es una indirecta para Christian Nodal?

Si bien Belinda no mencionó nombres en su sencillo ‘Heterocromía’, muchos creen que la canción es una indirecta para un exnovio. Aunque muchos llegaron a pensar que podría ser un mensaje para Christian Nodal, todo indica que no es así.

Una de las versiones más fuertes en redes sociales es que el tema es una dedicatoria para Gonzalo Hevia Baillères, un empresario millonario con el que se le relacionó sentimentalmente en 2023.

Aunque la cantante nunca confirmó tener un noviazgo con él, se les vio juntos en varias ocasiones, lo que reforzó la idea de un presunto romance entre ellos.

En ‘Heterocromía’, se hace alusión a una persona que le gustaba presumir de sus lujos y trataba mal a todos aquellos a quienes no consideraba de “su altura”.

Esta es otra parte de la canción, que muchos consideran la prueba definitiva de que es un mensaje para el empresario:

“Todavía me acuerdo que le dijiste a tu familia

que tú estás de inclusión conmigo (What?)

Mientras más lo pienso, más yo me río.

Te la das de mirrey,

pero ese clasismo está más oxidado

que una armadura del siglo.”

¿Qué canciones incluye ‘Indómita’, el nuevo disco de Belinda, que lanzó en 2025?

‘Indómita’, el nuevo disco de Belinda, que lanzó en junio de 2025 tiene un total de 17 canciones, que fusiona géneros como pop, urbano y regional mexicano.

Estos son los temas que incluye:

“Cursi de +"

“300 Noches” con Natanael Cano

“Aries”

“Mírame feliz” con Xavi

“Never Not Love You” con Thirty Seconds To Mars

“Rayo McQueen” con Alemán

“Interludio”

“La cuadrada” con Tito Double P

“La mala”

“DEATH NOTE”

“Silvana”

"+ Perra + Bitch” con Netón Vega

“Wet dreams” con Tokischa

“Heterocromía”

“JACKPOT con Kenia Os

“Van Gogh” con Mala Rodríguez

“Cactus”

A través de Instagram, la famosa se dijo muy orgullosa de su nuevo proyecto, el cual estaba dedicado a todos “los que se atreven a ser ellos mismos”.

