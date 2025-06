Ángela Aguilar sorprende con nuevo look y desata controversia junto a Kunno en redes sociales

La cantante Ángela Aguilar reapareció en redes sociales con un radical cambio de imagen que no pasó desapercibido entre sus seguidores. La joven artista decidió dejar atrás las extensiones que por meses caracterizaron su melena, luciendo ahora su cabello natural, corto y sostenido con una sencilla diadema de tela.

Este nuevo estilo fue revelado en un video viral que grabó junto a su amigo, el influencer Kunno, con quien mantiene una estrecha amistad desde hace varios meses.

En el clip, ambos se autodenominan “las Fun-Hadas”, haciendo un juego de palabras con el término “funar”, utilizado para describir situaciones en las que alguien es duramente señalado por su comportamiento o comentarios. Con una actitud desenfadada, ambos aparecen bailando y brincando en una sala, siguiendo uno de los trends más populares sobre “hadas” en TikTok.

Ángela y Kunno suben el trend viral funadas / Tiktok

Critican a Ángela Aguilar y a Kunno por trend viral

Pese a la intención lúdica del video, la reacción en redes sociales fue polarizada. Kunno escribió ‘Las Fun-hadas’ como título del clip, pero minutos después lo eliminó debido a la avalancha de críticas que ambos recibieron. Algunos usuarios comentaron:

“Las más odi-hadas.”

“Kunno no soportó la Fun-Hada.”

“Ángela ya cumplí 1 año de funada, ni Gomita ni Ricardo.”

“En serio que Ángela se humilla sola.”

La participación de Ángela en este tipo de contenido provocó una ola de señalamientos, aunque también hubo internautas que salieron en su defensa, halagando su belleza y autenticidad.

¿Qué estilo de cabello prefiere Christian Nodal en Ángela Aguilar: corto o largo?

En medio del revuelo, resurgió una entrevista realizada en mayo pasado, en la que Ángela confesó que su esposo, Christian Nodal, le ha pedido que deje de usar extensiones, ya que prefiere cómo luce con el cabello corto.

La cantante reveló recientemente que, tras colocarse unas carísimas extensiones de pelo, su esposo le pidió que volviera a su look natural y dejara de hacerse “arreglitos”.

En una supuesta entrevista compartida por el usuario @monarca.base, Ángela recordó el momento en que, tras retirarse las extensiones por unos días, le envió una foto a Nodal. Su reacción fue clara:

“Hace poquito me fui a arreglar las extensiones, me las quitaron y me las volvieron a poner. Cuando le mandé una foto con mi cabello normal, me decía: ‘Ya quédate así, por favor’”, dijo la cantante.

La intérprete de ‘El equivocado’, canción con la que hizo llorar a Christian Nodal, explicó que su cambio de imagen tiene fines promocionales, ya que forma parte del concepto de su nuevo disco. No obstante, no pasó desapercibido que Nodal la prefiere con su imagen más natural, sin intervenciones estéticas.

“Y yo así de: ‘Amor, tengo que quedarme así para mi disco. Espérame un mes. Ahorita me lo quito’”, le prometió Ángela a Nodal.

