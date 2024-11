Kunno defiende su amistad con Ángela Aguilar de las fuertes críticas en redes sociales ¿traiciona a Cazzu?

El influencer Kunno ha llamado la atención recientemente al apoyar a su amiga Ángela Aguilar en medio de la controversia por su matrimonio con Christian Nodal.

Mientras tanto, en redes sociales revivieron fotos de él junto a Cazzu y Belinda, exnovias de Nodal y con las que en el pasado manifestó tener una estrecha relación. Es así que el apoyo hacia Ángela y la relación cercana que tiene con ella ha sorprendido a muchos ya que previamente, Kunno había expresado su admiración y cariño hacia Cazzu, expareja de Nodal, en varias ocasiones.

¿Qué dijo Kunno sobre Ángela Aguilar?

Durante su participación en la alfombra roja de los Kids’ Choice Awards México 2024’, Kunno fue cuestionado por los medios de comunicación sobre su amistad con Ángela Aguilar, quien fue recientemente reconocida como ‘Mujer del Año’ por la revista ‘Glamour’. En ese contexto, Kunno recordó el apoyo que recibió de Ángela en uno de los momentos más difíciles de su vida, hace tres años, cuando enfrentó una ola de críticas en redes sociales, algo similar por lo que ella está pasando ahora.

“Cuando yo recibí una de las olas de hate más grande hace tres años, cuando yo tenía 21 años, solamente cinco personas, contadas con la mano, estuvieron para mí, que son Laura Bozzo, Manelyk González, Bárbara de Regil, Brianda Deyanara y Ángela Aguilar”, declaró.

El influencer indicó que desde entonces, su amistad con Ángela fue inquebrantable, y que ahora, él también quiere ser esa persona que apoya a sus amigos sin importar las críticas o lo que pueda repercutir en su vida personal.

“Hoy estoy para mis amigos, no quiero que se cuestione mi amistad de que nada más en las buenas y no en las malas. Yo voy a estar incondicionalmente, sin importar qué", agregó explicando también que su relación con Ángela va más allá de las apariencias.

Fotos de Kunno con Cazzu y Belinda generan polémica

Mientras Kunno defendía su amistad con Ángela Aguilar, en las redes sociales comenzaron a viralizarse fotos de él posando con Cazzu y Belinda.

En noviembre de 2022, Kunno había declarado que tenía una “linda relación” con Cazzu, asegurando que la “amaba mucho”. Además, en esa misma ocasión, defendió su amistad con Belinda, y destacó que, a pesar de tener una buena relación con las ex de Nodal, no se llevaba con el cantante.

“Con Nodal no me llevo, también lo quiero mucho y me gusta su música, pero pues no me llevo con él. Yo sin embargo, a Belinda y a Cazzu las amo”, comentó en su momento, cuando la relación de Cazzu y Nodal aún estaba en pie.

Kunno se había mostrado cercano a Cazzu y ahora defiende a Ángela / Instagram

Ahora que Kunno defiende a capa y espada a Ángela teniendo un cambio de postura en la relación con las ex de Nodal, ha generado opiniones divididas entre los internautas. Algunos aplauden su leltad, mientras que otros cuestionan que se ponga del lado opuesto a lo que ellos creen correcto.

Incluso la última vez que se le vio con Belinda fue el 31 de octubre, durante la fiesta de Halloween de la cantante.

Belinda invitó a Kunno a su fiesta de Halloween / Instagram