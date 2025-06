Ángela Aguilar exige ley contra el cyberbullying tras ser tachada de “quitamaridos” ¡Ya no aguanta el hate!

Ángela Aguilar está cansada del linchamiento público. Luego de enfrentar una avalancha de críticas por su relación con Christian Nodal, la joven cantante alzó la voz no solo para defenderse, sino para pedir una ley que combata el cyberbullying, un problema que, asegura, afecta gravemente la salud mental de miles de personas.

Aunque desde hace tiempo ha sido blanco de memes, burlas y juicios en redes sociales, el odio se intensificó cuando confirmó su romance con el sonorense, justo después de que él terminara su relación con Cazzu, la rapera argentina con quien tuvo una hija. Desde entonces, la cantante de 20 años ha recibido todo tipo de comentarios ofensivos, cuestionamientos y descalificaciones, a tal grado que su nombre es tendencia constante en plataformas digitales, muchas veces por razones poco gratas.

Ante este panorama, Ángela no se quedó callada. En entrevista con medios, no solo expresó cómo se siente emocionalmente, sino que lanzó un fuerte llamado a las autoridades: crear leyes que regulen el contenido dañino en internet y protejan a las víctimas del acoso digital.

¿Por qué Ángela Aguilar exige una ley contra el cyberbullying?

La intérprete de Dime cómo quieres Ángela Aguilar, habló desde el corazón y visiblemente afectada por el peso del escrutinio constante. Para ella, el odio en línea no debe ser minimizado ni tratado como simple “libertad de expresión”. Al contrario, considera urgente que se establezcan límites legales para frenar lo que denomina una forma de violencia silenciosa.

“La salud mental para mí es muy importante, el cyberbullying es una de las causas más altas para niños menores de 18 años para sui... Entonces definitivamente es un problema que tenemos no solamente como artistas, sino como seres humanos” Ángela Aguilar

Aguilar expuso que lo que sucede en las redes sociales tiene un impacto real en la vida de las personas, en especial de los más jóvenes. Por ello, considera que regular el contenido dañino no es censura, sino protección. “Es algo que todo mundo está viviendo y tendría que cambiar, ojalá que cambie muy pronto y ojalá que se inculquen también leyes para quitar este cierto tipo de abuso que está sucediendo”, sentenció.

¿Por qué critican a Ángela Aguilar en redes?

Desde que comenzó a circular la noticia de su relación con Christian Nodal mientras él aún tenía una relación con Cazzu, Ángela ha sido víctima de una campaña digital que va más allá de la crítica: se ha convertido en blanco de ataques personales, teorías de conspiración, parodias y comparaciones.

Usuarios de todas las plataformas la han acusado de “rompehogares”, la han tachado de “hipócrita” y han cuestionado su discurso de valores en entrevistas. “Habla de espiritualidad, pero se metió con un hombre de familia”, dicen algunos internautas en tono de reproche.

Esta situación ha generado un clima de tensión constante alrededor de la artista, quien reconoce que lidiar con esa presión todos los días no ha sido fácil. “Siento que no hay mucho qué hacer, más que enfocarse en tu salud mental, enfocarse en crear un núcleo de familia, un entorno que te pueda respaldar, el saber quién eres es muy importante y no validarse a través de las redes sociales”, explicó.

¿Existe una ley contra el cyberbullying en México?

Aunque el llamado de Ángela ha generado opiniones divididas, también ha abierto una conversación necesaria.

En México ya existen iniciativas que buscan castigar el acoso digital, como la llamada Ley Olimpia, que sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.