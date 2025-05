Ángela Aguilar hizo llorar a Christian Nodal con el estreno de su canción ‘El equivocado’, VIDEO

Hace algunos días, Ángela Aguilar dio de qué hablar con el estreno del video oficial de su canción ‘El equivocado’, en la cual defiende su amor por Christian Nodal, con quien cumplirá un año de casada el próximo 24 de julio.

Y es que, a pesar del tiempo, mucha gente no ve con buenos ojos su romance. Esto, debido a que todavía se considera a la llamada ‘Princesa del regional mexicano’ como la mujer que se “metió” en la relación de Christian y Cazzu, quienes anunciaron su separación tan solo dos semanas antes de que Ángela y Nodal y gritaran su amor al mundo.

Los dos suelen ignorar las críticas. Incluso, se muestran muy felices y enamorados en diversos eventos. Un ejemplo de ello fue la reciente presentación de él en la Feria de Puebla. Durante su show, se bajó del escenario y, además de cantar a dueto con su esposa, le dio un romántico beso.

‘El equivocado’, la nueva canción de Ángela Aguilar, es una declaración de amor y una respuesta a todos aquellos que la señalan por estar con el hombre incorrecto, a pesar de que este suele ser muy cariñoso con ella.

El videoclip del sencillo fue protagonizado por Nodal y los muestra disfrutando un paseo en yate. Dicho material fue grabado en Los Cabos, ubicado en Baja California Sur.

Hasta el momento, tiene un más de dos millones y medio de vistas en YouTube, así como miles de ‘Me gusta’ y cientos de comentarios polarizados. Si bien algunos los felicitaban por disfrutar de su amor, otros simplemente se burlaron de su “intento por limpiar su imagen”.

A diferencia del hermetismo que ha mostrado en el pasado para hablar sobre su relación, Christian Nodal habló como nunca sobre el gran amor y admiración que siente por Ángela Aguilar.

En un encuentro con la prensa, el intérprete de ‘Adiós amor’ dijo sentirse muy orgulloso de su esposa, a quien llenó de halagos por lo que ha logrado en el ámbito profesional, principalmente con el lanzamiento de su nuevo álbum.

“Yo estoy muy emocionado por Ángela, me siento muy orgulloso de ella. El álbum que hizo, lo hizo ella solita y también desde un lado mucho más maduro, de un lado donde creo que van a poder sentirla”, expresó.

Sobre lo que sintió con la canción ‘El equivocado’, admitió que tanto el tema como el videoclip le “sacaron algunas lagrimitas”.

Christian Nodal

“Ese video me sacó lágrimas. Cuando me mostró la canción de ‘El equivocado’ me tocó profundamente el corazón, no me dijo ‘es para ti’, pero me quedó el saco entonces me lo puse. Me dijo: ‘Estaría muy bonito que hiciéramos un video juntos’ y le dije: ‘Mami, cuenta conmigo para lo que sea’ y terminó siendo esa parte íntima, las vacaciones. Yo me siento muy feliz”