Ángela Aguilar estrena ‘El equivocado’ y defiende su amor por Christian Nodal: "Él es el correcto” VIDEO

A tan solo unos meses de conmemorar su primer aniversario de matrimonio con Christian Nodal, Ángela Aguilar lanza ‘El equivocado', una canción en la que reafirma su amor por el cantante y responde a las críticas que ha generado su relación.

La intérprete mexicana presenta este nuevo sencillo como un mensaje claro y directo.Dedicada abiertamente a su relación con Christian Nodal, la canción forma parte de su próximo álbum ‘Nadie se va como llegó', que verá la luz el 22 de mayo.

Mira: Ángela Aguilar y Christian Nodal: así celebrarán su primer aniversario de casados, según Kunno

Ángela Aguilar y Christian Nodal en el video ‘El equivocado’ / Captura de pantalla

Ángela Aguilar defiende su relación con Christian Nodal

‘El equivocado’ no solo destaca por su emotiva melodía, sino también por su contenido confesional. Con este tema, Aguilar deja claro que su historia con Christian Nodal no necesita explicaciones, pero sí merece ser cantada.

El estreno, que tuvo lugar el 1 de mayo de 2025, ha sido interpretado por muchos como una respuesta a quienes han criticado su relación y le han advertido que no le conviene andar con el también exnovio de Cazzu y Belinda por su fama de mujeriego e infiel.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en el video ‘El equivocado’ / Captura de pantalla

Christian Nodal presente en el video de la nueva canción ‘El equivocado’ de Ángela Aguilar

El videoclip refuerza ese mensaje íntimo y auténtico. En él, Ángela aparece junto a Christian Nodal en escenas espontáneas: navegando en el mar, tomados de la mano, riendo, abrazándose y disfrutando de un atardecer cálido. La química entre ambos salta a la vista, revelando una faceta cercana y real de la pareja, que el próximo 24 de junio.

Con esta aparición, Ángela Aguilar deja a un más claro que la dedicatoria de esta canción tiene nombre y apellido. Con soltura y orgullo, Ángela se muestra junto a su amado esposo, con quien acaba de cumplir 9 meses de casada.

Mira: Cazzu debuta como escritora y lanza su libro: feminismo, reggaetón y ¿una indirecta a Christian Nodal?

¿Qué dice la canción ‘El equivocado’ de Ángela Aguilar? Aquí la letra

Está bien, pero si no, también.

Muy mi vida y la de cada quien,

porque este amor no lo voy a esconder.

Y así se fue dando, poquito a poquito.

Nos fuimos queriendo. Nada estaba escrito.

Me dicen de todo y que tenga cuidado,

que me he enamorado del equivocado.

El equivocado me llega con flores,

y para quererlo me sobran razones.

Estando en sus brazos me siento segura.

Cómo me enamoran todas sus locuras.

El equivocado es como ninguno,

y de mi corazón es el número uno,

y que ruede el mundo. No entienden lo nuestro.

Digan lo que digan. Él es el correcto.

El equivocado a mí me quedó perfecto.

Y así se fue dando, poquito a poquito.

Nos fuimos queriendo. Nada estaba escrito.

Me dicen de todo y que tenga cuidado,

que me he enamorado del equivocado.

El equivocado me llega con flores,

y para quererlo me sobran razones.

Estando en sus brazos me siento segura.

Cómo me enamoran todas sus locuras.

El equivocado es como ninguno,

y de mi corazón es el número uno,

y que ruede el mundo. No entienden lo nuestro.

Digan lo que digan. Él es el correcto.

El equivocado a mí me quedó perfecto.

A mí me quedó perfecto...

el equivocado...

Ángela Aguilar y Christian Nodal en el video ‘El equivocado’ / Captura de pantalla

Con este lanzamiento, Ángela Aguilar deja claro a través de las canciones su respuesta a los comentarios que ha recibido su relación la cual ha sido muy criticada desde que se dio a conocer al mundo. La razón Christian Nodal tenía semanas de haber anunciado la ruptura con Cazzu, madre de su hija.

Mira: Karol Sevilla no se arrepiente de hablar sobre Ángela Aguilar: “No solo lo pienso yo, lo piensa todo México”