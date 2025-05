Karol Sevilla no se arrepiente de hablar sobre Ángela Aguilar: “No solo lo pienso yo, lo piensa todo México”

Karol Sevilla, reconocida por su trayectoria en Disney y por temas como “Otro mood” y “Desde hoy”, volvió a estar en el ojo del huracán luego de pronunciarse sobre Ángela Aguilar. Durante un encuentro con la prensa semanas atrás, Karol ¡la mandó a callar!

Todo comenzó cuando fue cuestionada sobre el impacto de las redes sociales en la vida de los artistas, enfatizando que las figuras públicas son constantemente juzgadas por el público. En este contexto, la actriz aseguro que hoy en día tanto hombres como mujeres están expuestos al hate por su opinión. Sin embargo, dio un peculiar consejo a Ángela Aguilar que hizo carcajear a los reporteros y hacerse viral:

“Angelita, ya cállate, ya mamita”, expresó la actriz, agregando que es consciente de que su opinión podría generar críticas en su contra.

Checa: Christian Nodal reacciona al capítulo de su relación con Ángela Aguilar en ‘La rosa de Guadalupe’ ¿Demandará?

¿Karol Sevilla ofreció disculpas a Ángela Aguilar?

Pese al revuelo, ¡Karol Sevilla no se echó para atrás! Al contrario, cuando nuevamente fue cuestionada por la prensa sobre sus polémicas declaraciones, la actriz y cantante afirmó no estar arrepentida, aunque aclaró que no actuó con mala intención.

“Yo ya soy la más funable de todas las redes sociales y lo sé, nunca lo dije con la intención de faltar al respeto y si lo hice, la verdad, pido disculpas. Lo hice como una broma, tal vez no les gustó y está perfecto.” Karol Sevilla

Ángela Aguilar y Karol Sevilla envueltas en una polémica / Instagram

Te puede interesar: Kunno defiende su amistad con Ángela Aguilar de las fuertes críticas en redes sociales ¿traiciona a Cazzu?

Karol aseguró que ya no volvería a mencionar nada sobre el tema, pero que no se arrepentía: “Tengo un humor muy negro que la gente no entiende y tampoco quiero hacer que lo entiendan. Esa soy yo y nada. Me siento feliz, o sea, no me arrepiento. Yo sé lo que dije y encaro lo que dije, no me arrepiento absolutamente.”

Con estas palabras, Karol buscó cerrar el capítulo, pero dejó claro que sus palabras no eran nuevas para nadie, pues el público también lo piensa:

“Es que no sólo lo pienso yo, lo piensa todo México” Karol Sevilla

Mira: Kunno agradece a Pedro Sola y Christian Chávez: Recuerda agresión en Monterrey; VIDEO

¿Cómo ha reaccionado Ángela Aguilar a los comentarios de Karol Sevilla?

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha emitido ningún comentario oficial sobre las palabras de Karol Sevilla.

La menor de la dinastía Aguilar parece estar enfocada en su carrera y en su vida matrimonial con Christian Nodal, con quien estaría por celebrar su primer aniversario de bodas, posiblemente en el extranjero pero hace unos días celebraron por todo lo alto 9 meses de casados