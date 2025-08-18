Dani Flow se burla de Christian Nodal y lo compara con Yolanda Saldívar: ¿Qué fue lo que dijo? VIDEO

La reciente entrevista de Christian Nodal con la periodista Adela Micha no solo abrió una nueva etapa de confesiones en la vida del cantante, sino que también generó reacciones inesperadas entre colegas del medio. Una de las más comentadas fue la de Dani Flow, quien, a través de sus redes sociales, volvió a lanzarse contra el intérprete de “Botella tras botella” y esta vez lo comparó con Yolanda Saldívar, la mujer que asesinó a Selena Quintanilla. ¡Se le fue la boca! Te contamos todo lo que dijo.

Entrevista de Christian Nodal con Adela Micha / Redes sociales

¿Por qué Dani Flow comparó a Christian Nodal con Yolanda Saldívar en redes sociales?

La polémica comenzó cuando Dani Flow, conocido como “el Rey del morbo” compartió en sus historias de Instagram una fotografía antigua de Christian Nodal, donde aparece con un look relajado. El intérprete de “Martillazo” señaló que esa imagen lo hacía parecerse a Yolanda Saldívar, la mujer que asesinó a Selena Quintanilla en 1995. Esta comparación no fue nueva, pues desde hace meses usuarios de redes sociales ya habían difundido memes y comentarios sobre el supuesto parecido físico entre el cantante sonorense y la expresidenta del club de fans de Selena.

El señalamiento rápidamente se viralizó y dividió opiniones entre los seguidores. Mientras algunos lo tomaron como una broma, otros criticaron la comparación por el peso histórico del caso Saldívar.

Así se burló Dani Flow de Christian Nodal en sus historias de Instagram / Especial

¿Qué dijo Dani Flow de Christian Nodal en su concierto en la Feria Tlapacoyan?

Las críticas no se quedaron únicamente en internet. En un reciente concierto en la Feria Tlapacoyan, Dani Flow interpretó el tema “El enamorado” de Los titanes de Durango, canción que muchos de sus seguidores aseguraron iba dedicada a Christian Nodal. Durante la presentación, en las pantallas gigantes apareció una fotografía del sonorense junto a Ángela Aguilar en su boda, marcada con un círculo rojo y la señal de “prohibido”.

El momento fue grabado por asistentes y rápidamente se viralizó en TikTok e Instagram, generando una ola de memes y comentarios que reforzaron la percepción de que Dani Flow mantiene un enfrentamiento público con Nodal. La reacción del público en el evento fue inmediata: risas, gritos y videos que después alimentaron la conversación digital.

¿Dani Flow tiene algo que ver con Cazzu?

Además de las burlas directas hacia Nodal, Dani Flow ha dejado ver en varias ocasiones su apoyo a Cazzu, expareja del cantante. El intérprete incluso ha declarado que admira su trayectoria y ha buscado colaborar con ella, además de haberse tatuado inspirado en la argentina. Este detalle ha llevado a los usuarios a especular que parte de sus ataques hacia Nodal podrían estar relacionados con esa simpatía por la rapera. ¿Será?

