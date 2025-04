Dani Flow, en compañía de una famosa presentadora de Univision, disfruta en su yate en Miami

Dani Flow, quien recientemente se despidió del poliamor y se casó con Jocelyn, con quien espera un bebé, se dejó ver en estos días disfrutando en su yate en las playas de Miami, pero eso no fue todo, sino que estaba con una mujer misteriosa: la presentadora de Univision, Kerly Ruiz, y su publirrelacionista, Rodrigo Fragoso.

Dani Flow y su gira de medios en Miami para promocionar su canción ‘Morboséame’

En TVNotas, le preguntamos al compositor y cantante del reguetón mexa sobre el motivo de su acercamiento con la conductora y esto fue lo que nos dijo:

“Ando por acá (en Miami) armando una gira de medios. Vengo a promocionar mi nueva canción que se llama ‘Morboséame’. Es una canción que sacaré debido a la necesidad que traigo de volver a mi origen, a lo que la gente hizo popular y por lo que me conocen”.

Dani Flow en su yate en Miami con su mánager y la presentadora de Univision, Kerly Ruiz, abril 2025

“Quiero regresarle todo ese cariño a la gente. Cada canción experimental que he sacado en esta etapa que me di para intentar nuevos géneros, me han pedido ‘perreo’, Reggaetón Mexa. Justamente lo que funcionó desde el inicio. Es el regreso del origen”.

“Ella es parte de la promoción que vine a hacer. Hicimos un corto para una televisora y no hay más que eso. La acabo de conocer. Es una mujer guapa, pero todo es laboral. La pasé increíble”.

Dani Flow en su yate en Miami, abril 2025

Dani Flow habla del amor y la censura

“Siempre me ha tocado conquistar. Cuando me flechan el corazón, me lo han flechado duro. Me pierdo fácil en esa mujer. La característica principal que debe tener una mujer es llamarse Jocelyne (Lino) (su esposa)”.

Dani reveló la manera como ha enfrentado la censura en su música:

“Empecé a cantar a los ocho años y desde los 15 intenté figurar. En su momento no tuve las herramientas necesarias y sentí que el tiempo se me venía encima. Sin embargo, todo lo que ha pasado conmigo después del éxito que he tenido, honestamente lo veo muy positivo”.

“El único tema es que me he enfrentado a varias censuras y me he enfocado en lo positivo. Es decir, si llego a tener alguna censura o algo por el estilo, tengo algún acercamiento con el gobierno o con la persona que cancele para tratar de llegar ahí. Sé que me ha tocado tomar un lugar donde he sido señalado, pero no me quejo”.

“Me he convertido en la primera persona en ser señalada, porque las letras de mis canciones son súper fuertes. Soy la persona por la que muchos gobiernos mediocres se lavan las manos. Mis canciones las escribo desde lo consensuado. Quien me quiera escuchar, adelante”.

Dani Flow está en Miami para el lanzamiento de su canción “Morboséame” de vuelta al reguetón, 25 de abril de 2025

Dani Flow estrena una nueva canción de reguetón ‘Morboséame’

‘El Rey del morbo’, siempre en la polémica, invitó al público a escuchar su nueva canción ‘Morboséame’:

“No se pueden perder ‘Morboséame’ el 25 de abril. Eso es lo único que deben saber. Ese día la vamos a romper”, concluyó.

Checa la nueva canción de Dani Flow. ¡Morbo kiiingg! ¿Ya la escuchaste? ¿Qué te parece?

