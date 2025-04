Sigue pleito con Christian Nodal: ¿Dani Flow coquetea con Cazzu? Se hace tatuaje en su honor ¿Qué significa?

Desde principios de este año, Dani Flow ha peleado en redes con Christian Nodal y Ángela Aguilar. Hace tiempo acusó a Nodal por coquetear con su esposa al dar like a sus fotos. Después, dijo que no le gusta su música, y también se puso una playera con las caras de la pareja en un círculo tachadas simplemente porque no le caen bien.

Esta vez el reguetonero desató revuelo al revelar su nuevo tatuaje, un diseño que rinde tributo a la ex de Nodal, Cazzu. Este gesto ha generado diferentes reacciones entre sus seguidores.

El pleito de Dani Flow contra Christian Nodal sigue / Facebook

¿Nuevo ligue de Dani Flow o sólo admiración a Cazzu?

Dani Flow, recién casado, y hasta hace no mucho conocido por sus polémicas poliamorosas, mostró un tatuaje en su mano izquierda inspirado en Cazzu, con un diseño muy similar, o prácticamente, el mismo que tiene la artista argentina.

El cantante no dudó expresar su cariño y admiración a la madre de la hija de Nodal:

''Cazzu te amo. Mira, me hice este tatuaje y yo me lo hice por Cazzu, porque se lo vi a Cazzu, y me gustó mucho’’.

De igual manera aprovechó para mandar una vez más una propuesta de colaboración a la ex de Cristian Nodal:

''Cazzu, vamos a trabajar con el reguetón mexa, ahí está'', sentenció con su estilo único el autodenominado ''Rey del morbo’’.

Dani Flow en el Auditorio Nacional / Instagram: @daniflowir

¿Qué piensa Dani Flow de Cazzu y sus polémicas?

Al ser cuestionado sobre la vida personal de Cazzu, el intérprete de reguetón salió a decir que la argentina le cae muy bien, a diferencia de lo que ha dicho del ex de ella y su esposa:

''Es una súper buena mamá y una súper buena artista con la que me gustaría trabajar próximamente.

Creo que no hay que meternos en la vida que no nos interesa.

Que pare el hate para Cazzu y no sé desde dónde la estén hateando, porque desde México no la estamos hateando. Aquí la queremos mucho y estamos con ella’’.

Aún así, el cantante irapuatense no dejó pasar la oportunidad para burlarse de la pareja de regional mexicano.

Dani Flow se pronunció en favor de su colega argentina al mostrar su rechazo hacia Christian Nodal y Ángela Aguilar y reafirmar que no le caen nada bien, pues declaró que Nodal le sigue dando likes a las fotos de su esposa en Instagram, y Ángela, según él, ¡debe ser un infierno!

¿Cuál fue la reacción de los fans al tatuaje de Dani Flow?

La reacción de sus seguidores en redes no se hizo esperar y aunque fue variada, en su mayoría se mostraron muy positivos hacia el gesto del reguetonero.

La idea de una posible colaboración con la artista de trap argentina emocionó a la fans.

Además respaldaron las palabras de Dani Flow sobre el cariño que el público mexa le tiene a Cazzu con comentarios como:

''Cazzu la patrona’’

''team Cazzu y Dani Flow’’, y

''Ojalá que canten juntos’’.

Aunque hace no mucho el reguetonero encendió las alarmas al declarar su posible retiro, ahora está más que cantado que no dejará de producir música y en algún momento podría colaborar con Cazzu, y por supuesto, sería un gesto más para mostrar que apoya a la argentina y no a Nodal y Ángela.

