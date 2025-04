Cancelan show de Dani Flow en Puebla por impactantes motivos

Dani Flow es un nombre que no pasa desapercibido en la escena del reggaetón. Su estilo provocador y letras explícitas lo han convertido en una figura polémica dentro del género, lo que ha afectado incluso a su familia. Por ejemplo, su hija fue expulsada del kínder debido a las preocupaciones de otros padres sobre el contenido de sus canciones.

Ahora, su música vuelve a jugarle en contra, pues una de sus presentaciones más esperadas fue cancelada por motivos relacionados con el contenido de sus letras.

¿Por qué cancelaron el concierto de Dani Flow en Puebla?

El reggaetonero se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras la cancelación de su concierto en la Feria de la primavera 2025, a realizarse en Xicotepec, Puebla el próximo mes.

La decisión por las autoridades de la alcaldía del municipio pues consideraron que las letras del artista no eran apropiadas para la comunidad. Esta acción generó un intenso debate en redes sociales, dividiendo opiniones entre sus seguidores y detractores.

¿Cuáles fueron las razones de la cancelación?

El concierto de Dani Flow estaba programado para el 18 de abril en el Teatro del Pueblo, como parte de la Expo Feria Regional de Primavera en Xicotepec. Sin embargo, el alcalde Barragán Amador anunció en sus redes sociales que, tras conocer el contenido de las canciones del reggaetonero, decidió cancelar su presentación.

“Les anuncio que por congruencia de lo que digo y pienso sobre los valores que tenemos que transmitir a los jóvenes, he decidido cancelar el evento de Dani Flow”, explicó en un comunicado publicado en Facebook.

Argumentó que la decisión fue tomada “por solidaridad con las mujeres, por el mucho respeto que merecen y por conciencia de que si la letra de las canciones ofende a las mujeres, nos ofende a toda la sociedad”.

Barragán Amador también confesó que inicialmente desconocía la música del artista y que aceptó su participación en la feria por petición de los jóvenes. No obstante, tras escuchar algunas de sus letras, cambió de opinión:

“Debo confesar que su contrato se dio a petición de varios jóvenes que me escribieron. Les comento que esa música a mí no me gusta; jamás había escuchado a este cantante, pero pensé que la feria es para todas las personas y que debía respetar los gustos de la juventud. Sin embargo, cuando les platiqué a mis cuatro hijos, que son jóvenes, y me dijeron que la letra era muy grosera y me enseñaron las letras de sus canciones, me quedé con los ojos cuadrados. También confieso que nunca había escuchado canciones exageradamente groseras e inmorales. Estos días también he leído los comentarios de reclamo en las redes sociales y, pues miren, yo me debo a ustedes y les debo respeto y les tengo que hacer caso. Además, lo hago muy convencido de que es lo correcto”, decía su comunicado en Facebook.

Dani Flow: ¿Cómo reaccionó el público a la cancelación?

El anuncio generó una ola de comentarios en redes sociales. Mientras que algunos aplaudieron la decisión del alcalde por priorizar los valores de la comunidad, otros la consideraron un acto de censura. Seguidores de Dani Flow argumentaron que la música es una forma de expresión y que el artista simplemente refleja una parte de la cultura urbana.

Hasta ahora, el cantante no ha emitido comentario alguno al respecto.