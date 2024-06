Hija de Dani Flow es expulsada del kinder por las canciones de su famoso papá

El reggaetonero Dani Flow, conocido por su estilo provocador y letras explícitas, ha revelado, en una reciente entrevista, una difícil experiencia personal.

El cantante contó que expulsaron a su hija del kinder debido a la controversia generada por el contenido de sus canciones.

Los padres de familia estaban preocupados por las letras del reggaetonero y su pequeña tuvo que dejar de ser parte de la escuela.

Dani Flow contó que la escuela tomó esta decisión debido a la preocupación de otros padres por el contenido de sus canciones y también porque comenzó a ser cancelado en redes sociales por comentarios que hizo sobre el feminismo.

“Fue bien fuerte porque pasaron cosas como que me sacaron a la niña del kínder. Me hablaron, yo estaba de vacaciones y me hablaron: ‘Oye, los papás están preocupados’, cosas así. Le hablé a mi papá, no sabía qué hacer, ya después afortunadamente, gracias a Dios, pues llegaron otras opciones donde vi que el panorama no estaba tan cerrado”, compartió.

El controversial estilo de Dani Flow

Sus canciones, cargadas de contenido 3xplíc¡t0, lograron millones de reproducciones y lo catapultaron a la fama rápidamente. Su éxito lo llevó a participar en importantes festivales como el Flow Fest y a presentarse en solitario en lugares emblemáticos como el Pepsi Center de la Ciudad de México, además de colocarse en las listas de reproducción más populares de las plataformas de streaming.

Sin embargo, lo que lo llevó a la fama también le ha valido miles de críticas en redes sociales, pues sus letras no pasan desapercibidas para nadie.

La controversia de sus letras 3xplíc¡t4s no solo afectó su carrera profesional, sino también su vida personal y familiar, repercutiendo en la expulsión de su hija del kinder, aunque esto tuvo que ver más por los comentarios que hizo en un pódcast, mismos que le valieron que internautas lo “cancelaran”.

Dani Flow estuvo envuelto en la polémica y fue “cancelado” / Instagram: @daniflowmx

Dani Flow reflexiona y ahora cuidará más su vida personal para no afectar a su familia

Dani Flow expresó su profunda tristeza por la situación que vivió su hija y ha hecho una reflexión personal sobre su carrera musical. El cantante reconoció que, si bien no buscaba generar daño con sus letras, es consciente del impacto que pueden tener en las personas, especialmente en los niños.

“No era bienvenida mi hija por mi culpa. Ella no lo sabe. Como está chiquita todavía, tratamos de que ella estuviera alejada de la situación, peor me abrió mucho el hecho de que no puedo cometer ese tipo de errores porque puedo afectar a mi hija. Creo que he trabajado en ser una mejor persona en pro de mi carrera, que a fin de cuentas, eso va a repercutir en mi familia, en mis amistades, en mi círculo social”, expresó.

Recordemos que Dani Flow tiene una relación poliamorosa y ya espera otro bebé junto a su novia, luego de ser padre por primera vez con su esposa.

