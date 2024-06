Geraldine Bazán se defiende de Maxine Woodside por polémico comentario: “De eso comen”

Hace unos días, Maxine Woodside hizo un polémico comentario en su programa de radio ‘Todo para la mujer’ minimizando la carrera artística de Geraldine Bazán, mencionando que su único éxito fue haber formado una familia con un galán de telenovelas.

“A ver… ¿de qué otra cosa iba a platicar Geraldine?, perdóname, ¿de qué otra cosa iba a platicar que diera rating? Salieron una sola noche y esa noche se embarazó, ese día de que ‘nos vimos en un ratito, ese día pegó’, nada más fue la punt¡t4 y p3gó, dijo: ‘Ok, sí estás embarazada, pues nos casamos’”, fue el polémico comentario de Maxine.

En redes sociales tundieron a la comunicadora por la opinión que dio mencionando que fue “desagradable” y vulgar” y que además tiene “c0l@ que le pisen” recordando su idilio con Rogerio Azcárraga, fundador de Grupo Fórmula (qepd), llegando a decir que incurrió en vi0l3ncia de género.

La ‘reina de la radio’ está siendo criticada por sus comentarios hacia Geraldine / Liliana Carpio

Geraldine Bazán le responde a Maxine Woodside

En redes ya estaba ardiendo la polémica y aún no había llegado a oídos de Geraldine Bazán, hasta que un grupo de reporteros la abordó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde le cuestionaron su sentir ante los comentarios, además viniendo de una mujer. “Yo no voy a entrar en esas… no tengo nada que decir”, expresó.

Geraldine dijo desconocer las fuertes opiniones de Maxine e incluso señaló que los reporteros hacen más grandes los temas para generar polémica. No obstante, dijo: “Es complicado en mi postura emitir una opinión, pero la verdad es que su trabajo como reporteros también le meten para alterarnos y yo por lo menos en mi carrera he aprendido a sortearlo”.

“En la cuestión de los programas y los periodistas que emiten una opinión sin tener un conocimiento de causa debería de haber una sanción, me parece. Yo entiendo que a eso se dedican y que de eso comen y de eso se trata su trabajo pero definitivamente también mucho depende el tipo de persona que eres”, agregó.

Por último la exhabitante de ‘La casa de los famosos 4’ comentó que no le afectan los comentarios, pero sí reconoce que se ha perdido la empatía al emitir opiniones hacia las figuras públicas, “No (me molestan los comentarios malintencionados). Yo escojo mis batallas, lo que pasa es que muchas veces se cruza esa línea de la sororidad, la humanidad, pero pues ahora sí que yo me concentro en lo mío, en lo que soy yo, mis hijas y al final es lo que está en la consciencia de cada uno no se puede hacer más”, finalizó.

