Fallece querida conductora de Televisa a los 34 años; fue víctima de cáncer de mama

Televisa está de luto. La mañana de este martes 4 de junio trascendió que la conductora Daniela Calatrava falleció a los 34 años de edad, tras una larga contra el cáncer de mama.

Fallece la conductora Daniela Calatrava a los 34 años de edad

A través de un comunicado en las redes sociales de Televisa del Golfo fue que se confirmó el sensible deceso de la joven. La recordaron con cariño y mandaron sus condolencias a los seres queridos de la colaboradora.

“Tu energía y buena vibra siempre estará con nosotros | Descanse en paz Daniela Calatrava. Nos unimos a la pena que embarga a su familia”. Televisa del Golfo

Por su parte, la madre de Daniela, Miryam Ballesteros Bolaños, expresó su sentir en redes sociales con un desgarrador mensaje de despedida a su hija.

Miryam Bolaños “Gracias padre celestial por haberme tenido la confianza de prestarme para tener como hija en esta tierra y ser un pedacito de cielo que hacía brillar mi casa”.

¿De qué murió Daniela Calatrava?

Al momento no se han brindado detalles con respecto a los motivos de la muerte de Calatrava. No obstante, era conocido que en 2016 le fue diagnosticado cáncer de mama.

La conductora ocupaba sus redes sociales para hablar acerca de su padecimiento. Durante el proceso, Daniela aseguró que nunca se imaginó ser diagnosticada con cáncer de mama, ya que siempre se consideró una mujer muy sana.

¿Quién era Daniela Calatrava?

Daniela Calatrava fue conductora de Televisa del Golfo. Se consolidó en la industria como una de las personalidades más reconocidas y queridas de Tamaulipas.

En 2016, la joven dio a conocer en sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama. La famosa confesó que fue un proceso muy difícil, ya que esto le derivó depresión. Sin embargo, nunca se dio por vencida.

“El 7 de noviembre de 2016 es una fecha que no olvidaré, ese día fue mi cirugía y un mes después inicié mis quimioterapias, terminé mi tratamiento, hasta ahorita gracias a Dios todo está muy bien, continúo con medicamento y próximamente me harán un último estudio, no me doy por vencida”, dijo para El sol de Tampico en octubre del 2018.

Descanse en paz, Daniela Calatrava.