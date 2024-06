Ernesto Laguardia considera que su despido de Hoy fue injusto y le afectó emocionalmente

Además de ser uno de los actores más queridos, Ernesto Laguardia también ha sido conductor, siendo su participación más recordada la que tuvo en el programa ‘Hoy’ por 10 años.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, el conductor habló acerca de su abrupta salida del matutino y lo mucho que le afectó esto emocionalmente.

Ernesto considera que su despedida fue injusta y que lloró mucho por la inesperada salida del programa después de 10 años.

Ernesto Laguardia lloró al salir del programa Hoy

“Siento que fue una situación que no se debía de dar, que fue una injusticia”, comentó al respecto, dejando saber también que no fue por pleitos con sus compañeros.

“Lloré mucho, muchísimo, siento que fue una situación que no se debía de dar, que fue una injusticia. Pero bueno, ya pasó, y seguimos adelante pero me dejó una enseñanza”, contó.

Y quien sufrió también por su salida del matutino fue su mamá (qepd), “Cuando dejé ‘Hoy’ le dio una tristeza de que no me veía todos los días en la tele. Me acuerdo tanto de ese momento. Ella siempre fue mi fan número uno”.

Ernesto Laguardia fue conductor del programa Hoy. / YouTube

Ernesto también dijo que a partir de que su éxito comenzó a bajar, mucha gente le dio la espalda. “Han sido etapas muy difíciles. Debo serte sincero. Eres parte de una familia y de repente ya no. Pero bueno, había dos caminos: quedarte en esa situación o seguir adelante y buscar alternativas”.

“De repente también te das cuenta que hay personas en las que tu confiabas y no era así… Hubo momentos muy difíciles en este camino, cuando te sientes muy solo”, finalizó y destacó la soledad que vivió en esos momentos difíciles.

En 2023, Ernesto regresó al programa por su 25 aniversario y rompió en llanto al recordar sus mejores momentos.

