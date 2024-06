Claudia Martín terminó con Hugo Catalán porque ¡se cansó de mantenerlo!: “Él no buscaba trabajo”

El pasado 27 de mayo, a través de las redes sociales, Claudia Martín compartió que ya no tenía una relación con Hugo Catalán, después de poco más de dos años de noviazgo. Aunque no han querido decir qué pasó exactamente.

Nos acercamos a una persona cercana a ellos. Nos contó que las cosas terminaron bien, pero no hay vuelta atrás y es una decisión definitiva.

“A ella le dolió mucho tomar la decisión porque quería que funcionara. Le echó muchas ganas, y también él. Al final no pudieron sostener esta relación de sueños e ilusiones, porque la realidad fue otra”.

Claudia Martín comunicado / IG: @claudiamartin

¿Qué pasó entre Claudia Martín y Hugo Catalán?

“Las cosas no fueron parejas. Él cayó en el conformismo y eso no le gustó a Claudia. Además de que ella le consiguió varios proyectos, como este último de la novela, para que saliera adelante. Él no buscaba trabajo”, dijo.

Y añadió: “Se cansó de mantenerlo. No aportaba y quitaba en todos los aspectos: en lo económico y en lo emocional”.

Nos dice que Claudia se dio cuenta desde hace muchos meses, pero no quería aceptar la realidad: “No tomaba la decisión porque también venía cargando ese dilema mental que tenemos mucho las mujeres. Venía de un matrimonio que se rompió y tener otra relación que no funciona nos pesa mucho a las mujeres. Pero tomó la decisión y creo que fue lo mejor”.

Claudia Martín y Hugo Catalán / Instagram y Alberto Hidalgo

¿Hay posibilidad de reconciliación entre Claudia Martín y Hugo Catalán?

Nos dice que: “Él no quería que terminaran, pero ella le pidió que dejara su departamento, porque vivían juntos. Claudia le pidió que se fuera de su casa y la dejara sola, porque ella ya no quería esta relación”.

“Sé que él la ha buscado y tratado de convencerla de regresar, pero ella ahora se fue a su tierra, con su familia, a estar tranquila, alejada de todo esto. Te puedo asegurar que esta relación ya terminó para siempre”, concluyó.

Claudia Martín y Hugo Catalán / Instagram y Alberto Hidalgo

Así era como Hugo Catalán hablaba de su relación con Claudia Martín

Buscamos al actor para conocer su versión y solo se limitó a decir: “Agradezco el interés. Prefiero llevar estas cosas en privado. Gracias por su comprensión”.

Días antes de este anuncio, el actor nos compartía cómo vivía su relación con la actriz:

“Tenemos una relación muy linda de respeto y amor. Hay confianza total”. Esto referente a que si se ponía celosa con las escenas subidas de tono que realizó con Fabiola Campomanes dentro de la serie El juego de las llaves. Hacer este tipo de escenas con Fabiola y que su personaje se volviera stripper, a Hugo le cambió un poco la forma de ver la vida:

“Me sentí muy empoderado. Super fit y sensual. Sí me considero un símbolo se...ual. Se siente padre sentirse atractivo y que mucha gente te desea. Lo que más me gusta de mi cuerpo es que tengo un tras3ro muy lindo (ríe)”.

Claudia Martín haciendo deporte / Instagram y Alberto Hidalgo

Y añadió: “Lo que más me ha gustado es interpretar a un stripper. Cuando me lo dijeron me lo tomé muy en serio. Un nutriólogo me enseñó a tener una vida más sana. Me puse a dieta. Bajé como diez kilos. Tuve un coreógrafo que me ayudó con los movimientos. Fue súper rico y estimulante recuperar esa agilidad y llegó el punto en el que dije: ‘Si no hubiera sido actor, me hubiera gustado ser stripper, porque lo disfruté muchísimo”, nos compartió.

A raíz de este personaje, se disciplinó y cambió hábitos para bien: “Ahora trato de cuidarme. No como azúcar, pero, de vez en cuando, me doy mis gustos de un helado o una rebanada de pastel porque también hay que vivir la vida. Me cuido mucho más a partir de esto y me cambió la vida para bien”, concluyó.

Hugo Catalán / Instagram y Alberto Hidalgo