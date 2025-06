¿Claudia Martín y Carlos Said esperan su primer bebé? Esto fue lo que dijeron

La protagonista de ‘Juegos de amor y poder’, Claudia Martín se casó con su novio, el también actor Carlos Said, en una ceremonia civil muy íntima en la Ciudad de México el pasado 20 de junio. Aunque los fans celebraron la unión matrimonial, las imágenes de la boda desataron una ola de especulaciones: ¿Está embarazada?

La pareja, que apenas confirmó su compromiso hace unas semanas y solo llevaba seis meses de noviazgo, pues fue en enero cuando Carlos Said y Claudia Martín dieron a conocer en redes su noviazgo.

Claudia Martín y Carlos Said se comprometen / IG: @claudia3martin

Claudia Martín: En redes especulan que está embarazada por estos motivos

La pareja publicó varias imágenes en Instagram, pero no todo fue ternura y romance: la expresión de Claudia y algunos detalles llamativos despertaron sospechas entre los usuarios. Varios internautas comentaron que el gran ramo que sostuvo durante toda la ceremonia podría no haber sido elegido al azar, sino para ocultar un posible embarazo.

Como si no fuera suficiente, en otras imágenes aparece con la mano sobre el vientre, un gesto que varias celebridades han hecho antes de confirmar un embarazo. ¿Casualidad? Para muchos en redes, definitivamente no lo parece.

“Ese ramo no es normal, lo puso justo para taparse”, escribió una seguidora en X (antes Twitter). Otra comentó: “¡Esa carita de felicidad no engaña a nadie!”.

Claudia Martín y Carlos Said se unen en matrimonio / IG: @carlossaidcs / @claudia3martin

Claudia Martín y Carlos Said reaccionan a rumores de embarazo

La pareja fue abordada por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde se les preguntó directamente si es cierto que están esperando a su primer hijo.

“Como todo, sabes qué pasa, es que luego la gente no se decide, hay personas que andan diez años y nunca se casan, y nosotros no, hay mucha gente que inventa que estamos embarazados y no, ahorita solo estamos felizmente casados”, comentó Carlos Said.

Aunque negaron el embarazo, confirmaron su intención de tener familia: “Eso si claro, ya le dije que quiero 7 hijos”, dijo entre risas Said.

Sobre su boda civil aseguraron que fue una ceremonia y fiesta pequeña en la que solo estuvieron amigos y familiares.

“Los dos somos familiares a los dos nos gusta estar con nuestro círculo más cercano. Así lo decidimos, así lo queríamos, la pasamos muy bien, al otro día dije ‘ay se pasó muy rápido’”, comentó Claudia Martín.

La pareja no descarto llegar al altar por la iglesia, aunque no tienen fecha. Carlos y Claudia aseguraron que seguró su boda católica será quizá un poco más grande. “Todo está en orden y se podrá hacer proximamente”, finalizó Claudia.

