Hugo Catalán, ex de Claudia Martín, rompe el silencio sobre la boda de la actriz y Carlos Said

Claudia Martín y Carlos Said sellaron su amor con una emotiva boda celebrada el pasado fin de semana. La ceremonia, que tuvo lugar en un entorno privado y rodeado de seres queridos, marcó un nuevo capítulo en la vida de ambos actores.

Claudia Martín y Carlos Said se mostraron más que enamorados en este nuevo paso en su relación de pareja. Sin embargo, la mayoría de sus seguidores estuvieron al pendiente de la reacción de Hugo Catalán, ex de la actriz. ¡Ya habló de la boda! ¿Qué dijo?

Hugo Catalán reacciona a la boda de Claudia Martín

¿Cuál fue la reacción de Hugo Catalán sobre la boda de Claudia Martín, su ex, y Carlos Said el pasado fin de semana?

A unas horas de que Hugo Catalán anunció el embarazo de su prometida, Karenina Ivankovic, causó revuelo el reciente mensaje que le envió a Claudia Martín y a Carlos Said por su boda el pasado fin de semana.

En medio de un encuentro con la prensa, Hugo no solo habló de sus próximos proyectos, sino que también fue cuestionado por la unión matrimonial de su ex con su ahora esposo.

Hugo Catalán reacciona a la boda de Claudia Martín

Sin tanto revuelo, el actor le envió un emotivo mensaje en el que le deseó lo mejor en esta nueva etapa en su vida sentimental.

“Les deseo mucha felicidad, la vida continúa, hay que encontrar con quién estar y me parece maravilloso, les deseo lo mejor, la mayor suerte del mundo”. Hugo Catalán

Pese a que Catalán también pensó en unirse en matrimonio con Martín, tal como te lo contamos en TVNotas, la vida no los llevó por ese camino, pero reiteró que ella es “una gran persona” y “de verdad que le desea lo mejor”.

Claudia Martín

¿Cuándo se casará Hugo Catalán con su prometida, Karenina Ivankovic?

Eso no es todo, Hugo también fue cuestionado con respecto a su compromiso con Karenina, así como si ya tendría fecha para unirse en matrimonio.

Ante esto, el histrión detalló que todavía no se ponen de acuerdo para ver dónde celebrarán la boda. Debido a que ella es originaria de Argentina, no saben si será en su país o en México.

“Es un proyecto muy emocionante (la boda). Aún no tenemos fecha”, concluyó.

Hugo Catalán y Karenina Ivankovic esperan a su primer bebé

¿Por qué terminaron Claudia Martín y Hugo Catalán?

Una fuente cercana a la expareja contó a TVNotas que los motivos por los que Claudia Martín terminó con Hugo Catalán fue porque se habría cansado de mantenerlo.

“Las cosas no fueron parejas. Él cayó en el conformismo y eso no le gustó a Claudia. Además de que ella le consiguió varios proyectos, como este último de la novela, para que saliera adelante. Él no buscaba trabajo… Se cansó de mantenerlo. No aportaba y quitaba en todos los aspectos: en lo económico y en lo emocional”, nos contó la fuente.

Al momento, Claudia Martín no se ha pronunciado al anuncio del nuevo bebé de Hugo Catalán, su ex, así como al mensaje que le envió por su reciente boda con Carlos Said.

