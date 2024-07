Hugo Catalán le propuso matrimonio a Claudia Martín, pero ella ¡no aceptó!

Hace un mes, a través de un breve comunicado en las redes sociales, Claudia Martín anunció su ruptura con Hugo Catalán, con quien llevaba dos años de relación.

En su momento en TVNotas te informamos que ella fue quien tomó la decisión de terminar, y que él la había buscado para convencerla de regresar.

Ahora nos enteramos de que las ganas del actor de volver con ella son tantas, ¡que hasta decidió proponerle matrimonio! Pensó que así podría recuperarla, pero no lo logró.

Claudia Martín y Hugo Catalán / Instagram y Alberto Hidalgo

Mira: Cazzu sorprende con nuevo cambio de look tras ruptura con Christian Nodal, ¡cerrando ciclos!

Una amiga de ambos nos contó: “Hugo está muy dolido. Aparenta que no pasa nada. Hace unos días se fue a la playa a Puerto Escondido. Y aunque se le acercaron muchas mujeres, no supera no estar al lado de Claudia. Y es que otra de las razones por las que terminaron, y que no se ha dicho, es que ella deseaba volver a casarse, pero él solo le daba largas”.

Hugo siempre hablaba de boda en las entrevistas. ¿Qué pasó? “Una cosa es declarar cosas y otra dar el paso formal. Eso no le agradó a Claudia. Sabiendo que ese había sido un gran problema entre ellos, Hugo decidió hablar con ella y proponerle que ahora sí se casen. La sorpresa fue que ella ¡le dijo que no!”.

Claudia Martín y Hugo Catalán / Instagram y Alberto Hidalgo

No te pierdas: Conductora de ‘Venga la alegría’ confirma despido masivo en el matutino y nuevos integrantes

¿Por qué Claudia le dijo que no si ese siempre ha sido su deseo? “Porque no le parece que haya tenido que perderla para animarse a dar ese paso. No lo hizo de manera genuina. Por eso no aceptó de momento. No fue un ‘no’ de nunca jamás. No terminaron peleados. Una reconciliación no está descartada. Claudia lo quiere mucho aún. Pero no estaba dispuesta a seguir así y qué mejor que un receso para saber si deben estar juntos y ya se casan o ya se separan para siempre”.

Checa: Nodal y Ángela Aguilar: Hacen divertida parodia de los enamorados en un circo y se vuelve viral

Hace unas semanas se especuló de una posible relación entre Claudia y Daniel Elbittar, su compañero protagonista en la telenovela ‘El amor no tiene receta’, pero la amiga de los actores lo descartó: “Sí tuvieron mucha química y compartían bastante tiempo juntos. Daniel lleva 10 años casado con la actriz Sabrina Seara con quien ha formado una linda familia y tienen 2 hijos. Claudia es una mujer muy honorable y leal que no se metería con un hombre casado. Es una extraordinaria mujer con principios. Eso que se ha dicho no es cierto”.

Hugo Catalán y Claudia Marín / Instagram: @hugocatalan

“Lo que tienen que hacer Claudia y Hugo es analizar si realmente quieren estar juntos y tomar la mejor decisión. Ella, al principio, fue contundente con el tema del truene, incluso borró de su cuenta de Instagram casi todas las fotos con él. Solo dejó una muy antigua”.

“Ahora que él por lo menos ya dio el paso de decirle que ahora sí se casen, a ver si las cosas cambian. Seguramente van a negar la situación de la pedida de matrimonio porque, pues, para qué decirlo si aún no saben si se puede dar la reconciliación. Pero así ocurrió y solo deseamos lo mejor para ambos”, concluyó.

No te pierdas entrevistas como esta en tu revista TVNotas impresa o digital.