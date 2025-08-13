Carlos Said y Claudia Martín responden a las críticas por su atrevidas fotos del anuncio de su embarazo

A principios de agosto, Claudia Martín y Carlos Said sorprendieron a todos al anunciar que están esperando su primer bebé, pero lo que encendió las plataformas digitales fue la manera en que anunciaron la buena noticia.

La pareja conformada por Claudia Martín y Carlos Said escandalizaron las redes con unas fotografías en blanco y negro, en las cuales se dejaron ver como Dios los trajo al mundo.

Carlos Said y Claudia Martín confirmaron su embarazo con una foto en instagram / Redes sociales

Mira: Hugo Catalán, ex de Claudia Martín, rompe el silencio sobre la boda de la actriz y Carlos Said

Carlos Said y Claudia Martín responden a las críticas tras revelar su embarazo con fotos sin ropa

Ante las críticas por estas fotos, Claudia Martín y Carlos Said compartieron a ‘Despierta América” su reacción a los comentarios de la gente en redes por considerar innecesario que ambos aparecieran sin ropa en las fotos.

“Para ellos no es necesario, pero a mí me encanta quitarme la ropa (risas). ¿Cuál es el problema? Yo respeto, oye, hay tanta gente a la que le gusta hacer esto o aquello, y ¿me vas a ver a mí criticando? Cada quien hace con su vida lo que quiera. A mí me gusta encuerarme. A mí que no me provoquen”, dijo Carlos Said.

“No pasa nada. La verdad es que sabemos que la gente siempre va a hablar, así que nos tiene sin cuidado”, comentó Claudia Martín al respecto.

Carlos Said también reveló que recibieron mensajes muy positivos y que respetan las opiniones ajenas.

“Recibimos mensajes bonitos. Creo que es libertad de expresión: la gente puede opinar lo que quiera, siempre y cuando no falte al respeto. Que opinen lo que quieran opinar”, concluyó.

Mira: Tras boda de Claudia Martín y Carlos Said, Hugo Catalán anuncia el embarazo de su prometida

Claudia Martín y Carlos Said se comprometen / IG: @claudia3martin

¿Cómo comenzó el romance entre Claudia Martín y Carlos Said?

Carlos Said contó a Shanik Berman que su historia de amor con Claudia Martín comenzó gracias a una conexión inesperada. Un conocido de su abuela, quien también conocía a la actriz, le sugirió salir con ella. Sin embargo, en ese momento, el actor prefirió no acercarse.

El destino los reunió, nuevamente, durante las grabaciones de la telenovela ‘Juego de amor y poder’. Fue allí donde comenzaron a hablar y, después de salir juntos fuera del set, se dio el flechazo, pero fue hasta enero que confirmaron su relación.

“Cuando la conocí supe que era la mujer perfecta para mí. Nadie es perfecto. En algún momento habrá altas y bajas. Procuraremos que siempre sean altas, pero somos una pareja que nos conocimos, Dios quiera, para toda la vida”, comentó Carlos Said en el programa de radio de Shanik.

Meses después de que confirmaron su romance, sorprendieron con el anuncio de su compromiso y el pasado 20 de junio la pareja dio un siguiente paso:Claudia Martín se casó con su novio, Carlos Said, en una ceremonia civil muy íntima en la Ciudad de México

Mira:Claudia Martín y Carlos Said confirman su romance en redes sociales