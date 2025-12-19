Paola Rojas hace fuerte confesión sobre la maternidad ¡no podía tener hijos naturalmente! ¿Problemas de salud?

Hace poco más de una década, Paola Rojas vivió uno de los momentos más transformadores de su vida al convertirse en madre. Hoy, con sus hijos ya en la adolescencia, la periodista revela que no lograba embarazarse de manera natural por lo cual buscó apoyo en la medicina reproductiva.

Con la intención de informar, Paola Rojas compartió en su podcast “Somos aliadas” que su deseo de maternidad no fue sencillo de concretar y que necesitó apoyo médico especializado.

Mira: Paola Rojas sufre accidente en vivo durante cobertura de incendios en California

Paola Rojas / Redes sociales

¿Qué problema de salud tuvo Paola Rojas para recurrir a tratamientos de fertilidad?

Paola Rojas ha sido clara al señalar que existió un tema de salud que impidió que su embarazo se diera de manera natural. Sin embargo, la conductora no mencionó el diagnóstico específico.

Durante un episodio reciente de su podcast “Somos aliadas”, explicó que recurrió a la medicina reproductiva luego de recibir orientación médica especializada.

“Yo también agradecida siempre con la medicina reproductiva, un tema en mi salud no permitió que todo fuera de forma natural y tengo a mis gemelos gracias a médicos como tú, así es que imagínate si no voy a tener agradecimiento por quienes han estudiado tanto, tanto”, comentó Paola Rojas.

Para ella, el acompañamiento médico fue clave no solo para lograr el embarazo, sino para vivirlo de la mejor forma posible. Su experiencia, dijo, la llevó a valorar profundamente el trabajo de ginecólogos, especialistas en fertilidad y científicos que dedican años a la investigación.

Mira: Paola Rojas brilla en su primer promocional navideño en Imagen Televisión: VIDEO

Paola Rojas sufrió un accidente en vivo / YouTube

¿Cómo logró Paola Rojas quedar embarazada de sus gemelos?

Aunque, Paola Rojas no especificó el tratamiento exacto que siguió, sí confirmó que la medicina reproductiva fue fundamental en su historia. En su conversación con el doctor Álvaro Santibáñez, especialista en reproducción, la periodista habló sobre procedimientos como la congelación de óvulos y otras alternativas que hoy existen para las mujeres que desean postergar o asegurar su maternidad.

Paola explicó que, gracias a la intervención médica adecuada y al seguimiento de especialistas, logró concretar su embarazo y cumplir su sueño de ser mamá.

“Lo he visto de cerca, cambia la realidad de tantas personas, decirte que sí, celebro y agradezco cada minuto de los años de trabajo y de investigación que hay de médicos como tú, de científicos que van dándonos posibilidades, sobre todo quien pone en ello un objetivo cómo convertirse en madre”, comentó.

¿Cuántos hijos tuvo Paola Rojas con Zague?

Paola Rojas y Zague se casaron en marzo de 2009, en una ceremonia en el Caribe mexicano y tras 9 años de matrimonio se separaron en junio de 2018 tras estallar el escándalo del video íntimo, lo que marcó el final de su matrimonio.

Paola Rojas tuvo dos hijos durante su matrimonio con Luis Alberto Alves Zague. Ambos nacieron del mismo embarazo y hoy son adolescentes.

La periodista ha sido muy cuidadosa en mantener la vida privada de sus hijos fuera del ojo público, evitando exponerlos y protegiendo su identidad.

En distintas entrevistas, Paola Rojas ha contado que el deseo de ser mamá despertó con fuerza alrededor de los 30 años, cuando comenzó a sentirse emocional y biológicamente lista para esa etapa. Hoy, se muestra orgullosa del camino recorrido y agradecida por la maternidad que pudo vivir gracias al apoyo médico y a los avances de la ciencia. Su historia se ha convertido en un mensaje de esperanza para muchas mujeres que atraviesan procesos similares.

Mira: Sofía Niño de Rivera habría sufrido fuerte desplante de las conductoras de ‘Netas divinas’ ¿No la quieren?