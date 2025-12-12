Pedro Rivera, papá de Jenni Rivera, anunciaría el embarazo de su novia ¡será padre a los 81 años, reportan!

La dinastía Rivera sigue siendo tendencia en redes sociales. Y es que, a tan solo unos días de que se cumplieran 13 años desde la muerte de Jenni Rivera, mejor conocida como ‘la Diva de la banda’, trasciende que su papá, don Pedro Rivera, presuntamente habría embarazado a su novia, Nataly Rodríguez, quien es 35 años menor que él.

Don Pedro Rivera y su novia / Redes sociales

Te recomendamos: Señalan al papá de Jenni Rivera, Pedro Rivera, de abuso de una menor. “Podría pasar hasta 30 años en prisión”

¿Por qué se dice que don Pedro Rivera volverá a ser padre?

A través de X (antes Twitter), la cuenta @LaPortadaAI1 reportó que, presuntamente, don Pedro Rivera volvería a ser padre a los 81 años. Si bien no ofrecieron detalles como cuánto tiempo tendría de embarazo su mujer, se mostraron fotos en las que ella presumiría una ecografía.

Cabe destacar que, hasta el momento, ni Pedro ni su esposa se han pronunciado ante esto, por lo que han surgido muchas teorías; desde que ella le fue infiel hasta que se sometieron a un tratamiento para poder concebir.

De igual forma, muchos consideran que la noticia es falsa, alegando que es casi imposible que un hombre a su edad pueda tener relaciones ni mucho menos embarazar a alguien. Además de que también la edad de ella no es la ideal para tener un hijo de forma natural. Recordemos que él tiene 81 y ella 46.

También han surgido diversos comentarios de burlas, en los que ponían en duda la virilidad del señor. Estas son algunas opiniones que se pueden leer en redes sociales:

“¿Todavía se le para?”

“¿Padre o abuelo?”

“Seguro es noticia falsa”

“Ni ha de ser suyo”

“Leche en polvo”

“Padrastro será”

“Va a nacer arrugadito”

Hasta el momento, ningún miembro de la familia Rivera se ha pronunciado ante este rumor y sus últimas publicaciones en redes sociales solo han hecho énfasis en conmemorar el aniversario luctuoso de Jenni Rivera.

Don Pedro Rivera sera papá a lso 81 años de edad. pic.twitter.com/adTzcGQ7nR — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) December 11, 2025

No te pierdas: Papá de Jenni Rivera, don Pedro Rivera, responde a las críticas por tener una novia menor que él

¿Es posible que don Pedro Rivera haya embarazado a su novia de 46 años?

De acuerdo con varios sitios especializados médicos, incluyendo Mayo Clinic, un hombre de 81 años sí puede embarazar a una mujer, pues los hombres producen esperma toda la vida. Sin embargo, la fertilidad masculina disminuye con el tiempo, lo que lo hace muy complicado.

La pareja de don Pedro Rivera tiene 46 años. Los expertos indican que una mujer de esas edad sí puede embarazarse, pero las probabilidades son bajar por la edad. Muchas mujeres que tienen más de 40 suelen recurrir a especialistas para lograr concebir.

En conclusión, el patriarca de la familia Rivera sí pudo haber embarazado a su novia, pero, probablemente de forma ‘artificial’, es decir, con algún tipo de tratamiento.

Don Pedro Rivera y su novia / Redes sociales

¿Quiénes son los hijos de don Pedro Rivera?

Don Pedro Rivera tiene un total de siete hijos, incluyendo a la fallecida Jenni Rivera; seis con su exesposa, Rosa Rivera, de quien se divorció en 2012; y uno fuera del matrimonio. Se dijo que ya llevaban meses separados previo a la separación legal. La causa no es clara, pero se ha dicho que fue por infidelidades de él. Estos son sus hijos:

Pedro Rivera Jr. (20 de abril de 1964) : Es pastor de una iglesia.

: Es pastor de una iglesia. Gustavo Rivera (17 de marzo de 1966) : Cantante y músico.

: Cantante y músico. Jenni Rivera (2 de julio de 1969 - 9 de diciembre del 2012): Cantante.

Cantante. Lupillo Rivera (30 de enero de 1972): Cantante y estrella de realities

Cantante y estrella de realities Juan Rivera (22 de febrero de 1978): Empresario.

Empresario. Rosie Rivera (3 de julio de 1981): Estrella de televisión.

Estrella de televisión. Hijo no reconocido: En 2018, don Pedro dijo estar en búsqueda de un hijo al que engendró hace más 30 años. Diversos medios afirman que su nombre es Juan Carlos Rivera.

Mira: Doña Rosa, madre de Jenni Rivera, hospitalizada: estado delicado preocupa a su familia