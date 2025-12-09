Martha Higareda reaparece después de dar a luz a sus gemelas ¿presenta complicaciones de salud?

Martha Higareda reapareció luego de atravesar complicaciones en el parto de sus gemelas, situación que la mantuvo en reposo y fuera del ojo público durante varios días. Su regreso llamó la atención porque marca el cierre de una etapa delicada en su recuperación, después de que se confirmó que hubo “algunos sustos”.

Martha Higareda sufrió complicaciones en su parto. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Martha Higareda durante la labor de parto?

La noticia del nacimiento de las hijas de Martha Higareda y Lewis Howes se dio a conocer el 18 de noviembre, cuando el atleta y conferencista compartió en sus redes sociales un video íntimo y cuidadosamente editado. En las imágenes se ve primero a Lewis cubriendo con sus manos las de la actriz, y poco a poco ella las retira para revelar, finalmente, las pequeñas manos de sus gemelas recién nacidas. La secuencia, sencilla pero cargada de simbolismo, confirmó la llegada de las pequeñas al mundo y marcó la primera aparición pública de la familia en esta nueva etapa.

El mensaje que acompañó el video añadió destacó que el parto no estuvo exento de complicaciones, pues hubo algunos “sustos”. Sin embargo, tanto Martha Higareda como sus gemelas ya se estaban recuperando.

“Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida. Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos”, escribió.

Martha Higareda vuelve a redes tras dar a luz a sus gemelas. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Martha Higareda tras reaparecer en redes sociales?

Martha Higareda reapareció en redes sociales después del parto de sus gemelas con una publicación en la que mostró una imagen de las manos de la familia: las suyas, las de Lewis Howes y las de las recién nacidas. Esta fotografía marcó su regreso tras los días posteriores al nacimiento, en los que se mantuvo alejada mientras se recuperaba.

En el mismo post, Higareda compartió un mensaje con contenido espiritual y de agradecimiento: “Esta es la hora de la gracia. Tanto que agradecer. Si rezas esta oración tres veces y agradeces y pides por lo que tu corazón más desea, por tu familia, por tu país, por tus amigos, por tu salud, por la conversión de las almas. Y lo haces con el corazón abierto y las palmas de las manos extendidas hacia arriba. Veras los milagros que se te concederán. Es el salmo 51. En este día de la Gracia. Esto y El Rosario salvan vidas”, escribió

Su reaparición generó una ola de reacciones entre seguidores y figuras del medio, como Omar Chaparro, quienes celebraron verla nuevamente activa tras los días de recuperación. Según usuarios, la famosa dio a entender que no presentó más complicaciones en su salud y se encuentra disfrutando a sus bebés.

Martha Higareda sufrió algunas complicaciones durante su embarazo. / Foto: Redes sociales

Martha Higareda explica cómo los miomas complicaron su embarazo

Durante su participación en el podcast De todo un mucho con Yordi Rosado, Martha Higareda habló sobre los riesgos que enfrentó durante su embarazo y cómo su fertilidad se vio afectada por los miomas. La actriz explicó que esta condición, frecuente en muchas mujeres, representó un desafío en su proceso para convertirse en madre.

“No iba a poder lograrlo, porque yo tenía una situación que no siempre se habla. Muchísimas mujeres, entre 7 de cada 10 mujeres, padecemos de una cosa que se llama miomas, que son unos tumores benignos que pueden crecer dentro del útero o en las capas del útero o en la parte exterior del útero. No facilita a que seas fértil, porque el cuerpo dice: ‘Aquí tengo algo’”, dijo Higareda al relatar su experiencia. También compartió que tenía nueve miomas, algunos pequeños y uno de mayor tamaño, lo que incrementaba las complicaciones.

Higareda comentó que en su momento consideró la opción de someterse a una cirugía, pero optó por explorar alternativas antes de llegar a ese punto. Explicó que acudió a terapias como la biodescodificación, una propuesta de medicina alternativa que busca relacionar los síntomas físicos con las emociones y la historia personal. Con esto, buscaba abordar su cuerpo desde otra perspectiva mientras definía los pasos a seguir.

