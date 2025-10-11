Martha Higareda, radiante y a punto de dar a luz, enseña su pancita y su maleta para recibir a sus gemelas

Martha Higareda está viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida. A solo unos días de conocer a sus bebés, la actriz mexicana compartió una serie de tiernas fotografías donde presume su avanzado embarazo. Cabe recordar que, el pasado 23 de junio, Martha Higareda sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales que está embarazada junto a su esposo, Lewis Howes.

La actriz, quien en varias ocasiones había hablado sobre las dificultades que enfrentó para concebir debido a los miomas uterinos, celebró que finalmente está cumpliendo uno de los sueños más grandes de su vida: convertirse en mamá. ¡De gemelas!

Martha Higareda presume fotos de su pancita en la recta final de su embarazo

Luciendo un conjunto negro que resaltaba su enorme pancita, Martha Higareda se mostró feliz, serena y plena. Acompañó las imágenes con un mensaje inspirador sobre la fuerza y la transformación que viven las mujeres durante la maternidad, asegurando que el embarazo es un verdadero maratón físico, emocional y espiritual.

“¿Qué cuerpo está más fit y en forma? ¡El de embarazada! Investigadores descubrieron que durante el embarazo nuestro cuerpo acelera 2.2 veces el metabolismo, más que los ultramaratones o los medallistas olímpicos. Cada latido, cada respiro, es como correr un maratón por 270 días”, escribió Higareda en Instagram.

Martha Higareda se dejó ver con su pancita de embarazada / Instagram

La actriz de “Amarte duele” reflexionó sobre el enorme esfuerzo que implica gestar una nueva vida: “No es solo estar embarazada, es una transformación física, espiritual y emocional. Y aun así seguimos trabajando, cuidando a otros y moviéndonos mientras realizamos uno de los actos más demandantes y bendecidos de la vida”.

“Si eres mamá, vas a serlo o conoces a una mamá, recuerda que ella no solamente es el conducto para traer vida a este mundo si no que también es de las mujeres más fuertes que existen”.

Martha Higareda presume su panza de embarazo a días de dar a luz. / Redes sociales

Martha Higareda prepara su maleta para el hospital a días de dar a luz a sus gemelas

En una segunda publicación, Martha Higareda compartió un video donde mostró su maleta lista para el gran momento de parir, revelando algunos de los artículos que no podían faltarle para recibir a sus pequeñas en la que incluye pijamas para sus pequeñas, sus comesticos, peine para sus bebés, entre otras cosas.

“Me pidieron que les muestre qué llevo en mi maleta para ¡recibir a mis pequeñitas! Entre la emoción y los nervios, preparé todo con amor. No puedo creer que esté a tan solo unos días de conocerlas”, confesó conmovida. La también productora recibió cientos de comentarios de cariño y felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes celebraron verla tan radiante en la recta final de su embarazo.

