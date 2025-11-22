Martha Higareda sufrió un episodio paranormal días antes de dar a luz: ¡Tuvo que contratar un sacerdote!

La actriz mexicana Martha Higareda, quien recién dio a luz a sus gemelas, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras revelar un episodio que, según cuenta, la dejó profundamente perturbada durante las últimas semanas de su embarazo. En un relato que mezcla tensión emocional, sucesos extraños y una atmósfera cada vez más pesada, la protagonista de No manches Frida describió un momento paranormal que vivió justo antes de la llegada de sus gemelas. ¿Qué sucedió?

Yordi Rosado afirma que existen pruebas para decir que las anécdotas de Martha Higareda son reales. / Clasos y Facebook: Martha Higareda

¿Cuándo nacieron las gemelas de Martha Higareda y Lewis Howes?

La mañana del martes 18 de noviembre, a través de sus redes sociales, Lewis Howes (esposo de Martha Higareda) difundió un video en el que anunció la llegada de sus gemelas. En las imágenes se observa cómo él coloca sus manos sobre las de Martha, quien poco a poco las retira hasta revelar finalmente las pequeñas manos de sus recién nacidas, acompañado del mensaje:

Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida. Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos. Lewis Howes

La publicación causó un gran revuelo en redes sociales y las reacciones llenas de emoción aparecieron de inmediato. Entre las celebridades que ya han dejado comentarios destacan Carlos Rivera, Ana Brenda Contreras, Alessandra Rosaldo, Lucy Chaparro, entre muchas otras figuras del medio.

Nacen las gemelas de Martha Higareda y Lewis Howes, tras complicaciones: “Algunos sustos de salud” / IG: lewishowes, redes sociales y canva

¿Qué experiencia paranormal tuvo Martha Higareda antes de dar a luz a sus gemelas?

El acontecimiento salió a la luz en un episodio inédito de su podcast De todo un mucho, grabado junto a Yordi Rosado, donde una charla aparentemente cotidiana sobre sueños y personas fallecidas terminó convirtiéndose en una experiencia que la actriz, Martha Higareda, aún duda en compartir por completo con el público.

Lo que comenzó como una plática habitual, grabada el 11 de noviembre, tomó un giro perturbador cuando Martha empezó a sentirse incómoda.

“ A mí me da muchísimo miedo sacar ese episodio ”, reveló la actriz.

Su inquietud se intensificó cuando, según narró, sus gemelas comenzaron a moverse con una fuerza y un ritmo completamente inusuales. La actriz describió que las patadas eran tan intensas que llegó a sentir que sus bebés reaccionaban directamente al tema del que hablaban.

El mismo Yordi Rosado confirmó todas esas sensaciones y la tensión generada en Martha Higareda durante dicha plática:

Se empezó a sentir muy incómoda con el tema. (...) (Ella le escribía mensajes como:) No quiero seguir hablando de esto, me estoy sintiendo mal. Yordi Rosado

El asunto no quedó ahí, el momento complicado para Martha se extendió hasta su casa, pues al otro día asegura que percibió un olor pestilente que provenía de alguna parte:

Al otro día, una pestilencia... Yordi, en este estudio, donde estoy ahorita, una pestilencia... (...) El siguiente día, de repente '¿por qué hay moscas’ empezaron mosquitas. (...) Las mosquitas se volvieron, a los días, unas moscas panteoneras. Martha Higareda

¿Martha Higareda pidió ayuda tras episodios paranormales?

Después de varios días de angustia y sin una explicación concreta, la actriz Martha Higareda tomó una decisión: pedir ayuda espiritual:

“ Ahí fue donde dije: ‘Necesito que venga un sacerdote, necesito bendecir este lugar ”, dijo Martha.

La actriz confesó que, desde entonces, colocó en su hogar una cruz y un Cristo exorcizado como medida de protección. Asegura que no quiere volver a vivir un episodio parecido.

El capítulo del pódcast todavía no ha sido publicado. Según explicó, aparecerá con fragmentos editados para evitar revivir la experiencia de manera completa. Mientras tanto, su relato continúa generando debate entre quienes creen firmemente en manifestaciones paranormales y quienes buscan explicaciones científicas o racionales.

