Martha Higareda, a días de dar a luz, habla sobre los riesgos de su embarazo de sus gemelas: “No iba a poder”

Martha Higareda reveló los riesgos que enfrentó previo al embarazo de sus gemelas junto a su esposo Lewis Howes, confesando que, en varios momentos, llegó a pensar que no lo lograría. La actriz compartió detalles sobre lo complicado que fue el proceso, desde las dificultades médicas, hasta las decisiones que tuvo que tomar para cuidar su salud y la de sus bebés.

Higareda explicó cómo cada etapa representó un desafío, ofreciendo una visión directa y transparente de su experiencia, un aspecto poco conocido de su vida personal.

Martha Higareda explicó cómo los miomas y las terapias alternativas influyeron en su proceso de maternidad. / Foto: IG/marthahigareda

¿Cuáles son los riesgos que ha tenido Martha Higareda en su embarazo?

Durante su participación en el podcast ‘De todo un mucho’ con Yordi Rosado, Martha Higareda habló abiertamente sobre los riesgos que enfrentó durante su embarazo y cómo su fertilidad estuvo condicionada por los miomas.

“No iba a poder lograrlo, porque yo tenía una situación que no siempre se habla. Muchísimas mujeres, entre 7 de cada 10 mujeres, padecemos de una cosa que se llama miomas, que son unos tumores benignos que pueden crecer dentro del útero o en las capas del útero o en la parte exterior del útero. No facilita a que seas fértil, porque el cuerpo dice: ‘Aquí tengo algo’”, dijo la actriz y conductora.

Higareda agregó que tenía nueve miomas y que eso “era una cantidad muy grande, además de diversos tamaños, pero uno era bastante grande”, explicó.

La actriz detalló que consideró la cirugía, pero prefirió probar terapias alternativas, como la biodescodificación, que es una propuesta de medicina alternativa que vincula los síntomas físicos con las emociones, para abordar su cuerpo y su historia personal de manera integral.

Martha Higareda habló sobre la importancia de cuidar la salud física y emocional durante el embarazo. / Foto: IG/marthahigareda

¿Cuándo nacen los bebés de Martha Higareda?

Martha Higareda, esposa de Lewis Howes, relató que la terapia le permitió explorar cómo sus emociones y responsabilidades personales afectaban su fertilidad.

“Se sentó conmigo y me dijo: '¿Cuántos miomas tienes?, ¿dónde están? Me alegra que no están dentro del útero, porque quiero preguntarte cómo está tu relación con Lewis, y también con tu familia que no es Lewis, mamá, papá, hermanos, tu familia nuclear, y si te sientes responsable de todos ellos’”, comentó la protagonista de Amarte duele.

La actriz reveló que en ese momento sentía la carga de cuidar a varias personas cercanas, nueve en total, y que su cuerpo le estaba enviando señales.

“Ahí fue una lloradera… tu cuerpo te está diciendo, no te puedes embarazar, porque ya estás embarazada, ¿para qué quieres tener más hijos? Si tu cuerpo cree que ya tienes 9 y tu psicología también”, detalló Higareda.

Destacó que pese a todo, “en defensa de mi familia, nunca me lo exigieron y nunca me lo pidieron”. Sin embargo, a veces el amor es más grande, dijo.

Martha Higareda y Lewis Howes revelaron anteriormente que esperan gemelas y se prevé que nazcan este mes de octubre mediante una cesárea programada.

Martha Higareda habló sobre la relación entre su cuerpo, emociones y fertilidad. / Foto: IG/marthahigareda

¿Quién es el papá de las bebés de Martha Higareda?

Lewis Howes es el esposo de Martha Higareda, nacido el 16 de marzo de 1983 en Delaware, Ohio, es mucho más que un empresario y coach de alto rendimiento: es una figura inspiradora que ha logrado reinventarse frente a la adversidad. Tras una prometedora carrera como atleta profesional en fútbol americano y balonmano, una lesión lo obligó a replantear su futuro, llevándolo a explorar el emprendimiento digital y el desarrollo personal de manera intensiva.

Hoy, Howes es conocido mundialmente como el creador del podcast The School of Greatness, que acumula más de 100 millones de descargas y se convirtió en referente para emprendedores, atletas y líderes que buscan superación personal. Además, es autor de bestsellers del New York Times, incluyendo The School of Greatness y The Mask of Masculinity, libros que exploran desde la mentalidad de éxito hasta los desafíos de la masculinidad moderna.

Reconocido por la Casa Blanca como uno de los 100 mejores emprendedores menores de 30 años, Lewis Howes también llevó su mensaje a escenarios internacionales, participando como orador en medios de comunicación y conferencias de alto impacto. Su historia combina deporte, emprendimiento y superación personal, consolidándolo como una de las voces más influyentes en el mundo del desarrollo profesional y motivacional.

