Sara Corrales anuncia su embarazo y conmueve con tiernas imágenes: “La espera más dulce”

A tan solo tres meses de haberse casado con el empresario argentino Damián Pasquini, la actriz Sara Corrales, reconocida por su participación en la serie “El señor de los cielos”, anunció una feliz noticia con sus seguidores.

La actriz colombiana de 39 años se alista para su mejor papel: Ser mamá y comparte con sus seguidores su alegría de esperar a su bebé.

Sara Corrales anuncia su embarazo con su esposo Damián Pasquini. / Redes sociales

A través de su cuenta oficial de Instagram, Sara Corrales sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que reveló que está embarazada.

“Es un alma que eligió nuestro amor como su hogar para llegar al mundo”, escribió Damián Pasquini en Instagram, donde la pareja compartió un video.

El video también muestra el emotivo instante en que la pareja recibe la noticia en agosto durante los chequeos médicos. Corrales no puede contener las lágrimas de felicidad, mientras su esposo la acompaña, le toma la mano y se la besa, visiblemente emocionado.

Sara Corrales y su esposo aún desconocen el género del bebé, pero por ahora están enfocados en celebrar con gratitud y amor.

“Estamos en la espera más dulce de nuestras vidas.Esta felicidad es tan inmensa que no podíamos guardarla solo para nosotros. Bebé, eres la señal más clara de que el amor crea vida, de que el universo escucha, de que cuando el alma desea algo de verdad, el tiempo perfecto existe”, expresó.

¿Cómo presumió Sara Corrales su embarazo en redes sociales?

Aunque se desconoce con exactitud cuántos meses tiene Sara Corrales de embarazo, la actriz compartió en su Instagram, la foto de su pancita.

En la imagen, Sara Corrales posa radiante sobre un yate, luciendo un bikini oscuro que deja ver su baby bump por primera vez.

La actriz aparece acariciando su vientre, sonriente. Con el cabello suelto y ondas suaves, Sara muestra su embarazo acompañando la foto con el mensaje: “¡Estamos embarazados!”.

¿Quién es Damian Pasquini, esposo de Sara Corrrales?

Damián Pasquini, esposo de Sara Corrales es un empresario argentino que lleva casi dos décadas residiendo en México y cuya carrera se ha desarrollado lejos del mundo del entretenimiento.

A sus aproximadamente 43 años, ha logrado consolidarse como un profesional destacado, ocupando cargos ejecutivos en dos importantes compañías: es socio CEO de Azzgency LATAM, una consultora especializada en Amazon, y socio director de GrupoMap, firma de marketing promocional con más de 40 años de trayectoria.

Su presencia en redes suele combinar su vida laboral con momentos personales, especialmente aquellos que comparte junto a Sara Corrales, con quien mantiene un estilo de vida activo y muy ligado al deporte.

La historia de amor entre Pasquini y Corrales inició en México, tras un primer acercamiento organizado por amigos en común. La relación avanzó rápidamente: se comprometieron en octubre de 2024, luego de nueve meses de noviazgo, y se casaron en Medellín en agosto de 2025, primero por lo civil y posteriormente por la iglesia.

