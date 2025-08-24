¿Martha Higareda rechazó una cita con Jared Leto? Esto pasó exactamente

Martha Higareda, reconocida actriz mexicana, no solo ha conquistado la pantalla grande, sino también las redes sociales gracias a sus inusuales y, muchas veces, virales anécdotas. Una de las más comentadas en los últimos años es, sin duda, aquella que protagonizó con Jared Leto, el actor y vocalista de la banda ’30 seconds to mars’. ¿Qué sucedió según la actriz?.

¿Cómo se conocieron Martha Higareda y Jared Leto?

Todo comenzó durante un concierto de ‘30 seconds to mars’, en el que Martha Higareda estaba presente. Según relató en entrevistas y en varios pódcasts, durante el evento notó que Jared Leto la miraba de forma insistente desde el escenario. Más tarde, se dio un breve encuentro entre ambos, en el que el actor se acercó a saludarla de manera casual y amigable.

La interacción fue breve, pero suficiente para que Jared Leto manifestara su interés. Días después, de acuerdo con Higareda, fue su propio mánager quien le informó que el equipo de Leto había intentado coordinar una cita.

No obstante, la respuesta de Martha fue clara: no estaba interesada, no por falta de atracción o admiración, sino por una razón muy personal.

Te puede interesar: Martha Higareda enternece con mensaje a su bebé y revela ultrasonido, ¡ya se ve la carita! VIDEO

Martha Higareda / FB: Martha Higareda

¿Por qué Martha Higareda rechazó una cita a Jared Leto?

Lejos de tratarse de una historia de arrogancia o desprecio hacia una celebridad internacional, Martha Higareda explicó que su decisión de rechazar a Jared Leto fue motivada por el respeto a su relación sentimental de aquel entonces. En sus propias palabras, se sentía comprometida con su pareja y no deseaba crear una situación ambigua o faltarle al respeto.

“Tenía pareja y no me parecía correcto” Martha Higareda

Esta postura ha sido reconocida por algunos colegas. Rocío García, compañera de Martha en la película ‘No manches Frida’, ha respaldado la versión de la actriz, asegurando que la historia es verdadera y que Martha nunca cambió su versión.

Lee: Martha Higareda presume su baby bump tras anunciar su embarazo con Lewis Howes: FOTOS

¿Cómo reaccionaron en redes a la historia de la actriz Martha Higareda y Jared Leto?

La historia generó una oleada de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios celebraron la actitud de la actriz Martha Higareda, elogiando su lealtad y principios. Otros, sin embargo, mostraron escepticismo, considerando que se trataba de otra de las ya famosas “anécdotas inverosímiles” de la actriz.

No es la primera vez que Martha Higareda se vuelve tendencia por sus peculiares vivencias. En otras ocasiones ha asegurado haber rechazado proyectos con estrellas como Robert Pattinson, hablar inglés desde muy pequeña e incluso haber vivido momentos extraordinarios en sets de grabación de Hollywood.

Estas historias han dividido a la audiencia: algunos las consideran muestras de una vida llena de experiencias únicas, mientras que otros cuestionan su veracidad.

Pese a las críticas, Martha ha continuado compartiendo sus historias con naturalidad. Esta anécdota en particular ha sido una de las más comentadas, probablemente por tratarse por uno de los cantantes más reconocidos a nivel mundial y por su actual carrera en la actuación dentro de Hollywood.

Te puede interesar: Yanet García rompe el silencio sobre la boda de Martha Higareda y Lewis Howes: “Muy agradecida”