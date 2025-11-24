Muere actor a los 89 años; conocido como ‘Galán con corazón de poeta’ ¿Quién era Dharmendra y qué le pasó?

La industria del espectáculo se viste de luto nuevamente. Y es que, tras la muerte de José Antonio Estrada, actor mexicano y colaborador de ¡Qué parió!, se da a conocer el deceso de Dharmendra, una estrella del cine indio, a los 89 años. Esto es todo lo que se sabe.

Dharmendra / Redes sociales

¿De qué murió Dharmendra, icónico actor del cine de Bollywood?

Durante la mañana de este lunes 24 de noviembre, el cineasta Karan Johar confirmó la noticia de la muerte Dharmendra a través de un comunicado en Instagram. En su mensaje, no solo recuerda su importancia en el cine de Bollywood, sino que también habla de su gran “corazón”.

“Es el fin de una ERA... una gran megaestrella... La encarnación de un HÉROE en el cine convencional... increíblemente guapo y la más enigmática presencia en la pantalla... él es y siempre será una leyenda auténtica del cine indio... definiendo y ricamente presente en las páginas de la historia del cine... pero sobre todo era el mejor ser humano... Era tan amado por todos en nuestra industria”, expresó.

Reiteró que su deceso era una “gran pérdida” para la industria y aseguró que el público “lo echaría de menos”, al mismo tiempo que le deseaba un eterno descanso.

Si bien no mencionó los motivos del deceso, reportes de medios locales y algunas fuentes cercanas a la celebridad resaltaron que había estado ingresando y saliendo del hospital en las últimas semanas por diversos problemas respiratorios.

Hasta el momento, sus familiares no se han pronunciado ante la noticia, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios. Se reporta que sus restos serán cremados.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Dharmendra?

Debido a que, en las últimas semanas, había estado entrando y saliendo de la clínica, Dharmendra no había estado tan activo en redes sociales. Una de sus últimas publicaciones data del 26 de septiembre y es una foto de él con el siguiente mensaje:

“Estos días, lejos de las penas de este tiempo, lejos de las penas del mundo… me balanceo en mi propia embriaguez”, se lee.

Luego de que se viralizara la noticia de su muerte, sus publicaciones se han llenado de comentarios lamentando el hecho y deseándole todo lo mejor a la familia en su proceso de duelo. Cabe destacar que algunos de sus colegas del cine también han aprovechado para dar sus condolencias.

Dharmendra / Redes sociales

¿Quién fue Dharmendra, actor de Bollywood?

Dharmendra Singh Deol, mejor conocido solo como Dharmendra, fue un actor de Bollywood (como se le conoce al cine de la India). Nació el 8 de diciembre de 1935. Tenía 89 años al momento de su muerte.

Su debut en el mundo actoral fue en 1960 con la película Dil Bhi Tera Hum Bhi Tere. Fue conocido como el ‘He-man’ de Bollywood por su gran físico. Su papel más famoso fue el de Veeru en la película Sholay (1975), considerada un clásico de culto del cine indio.

Se calcula que ha participado en más de 300 películas y nunca dejó de trabajar. De hecho, en diciembre se estrenará Ikkis, cinta en la que participó y que se considera su obra póstuma.

En cuanto a su vida personal, se casó en dos ocasiones: la primera con Parkash Kaur, con quien tuvo 4 hijos. La segunda fue con la actriz Hema Malini, con quien tuvo dos hijas más.

