Famoso influencer es asesinado a tiros en plena calle: filtran el video del ataque

El tal como Finny Da Legend, otro famoso influencer fue emboscado y asesinado a tiros en plena vía pública. Todo quedó grabado en un video que circula en redes sociales y muestra los últimos segundos de vida del creador de contenido. ¿Qué se sabe del crimen que tiene en shock a miles de fans? Aquí tenemos los detalles.

Mira: Jeni de la Vega, exnovia de Eleazar Gómez, de luto tras la muerte de su padre: “Hay mucho dolor en mi corazón”

La influencer Baby Demoni fue hallada en estado crítico en su departamento de Bogotá. / Canva

¿Cómo fue el asesinato de Gigante do Grau y qué muestran las imágenes del video filtrado?

De acuerdo con la prensa local, el crimen sucedió el 19 de noviembre en Ribeirão Preto, Sao Paulo, cuando el influencer Gigante do Grau acudió a dejar dos motocicletas a un taller en el barrio Parque Ribeirão. Según los reportes, dos hombres armados, uno encapuchado y otro con gorra, lo emboscaron y abrieron fuego contra él. Recibió más de diez balazos en la cabeza y el cuerpo en cuestión de segundos.

Se dice que los agresores llegaron en un vehículo negro, esperaron el momento y huyeron en el mismo automóvil tras cometer el asesinato. Lo más escalofriante es que todo quedó grabado por una persona presente y el video ya circula en redes sociales, mostrando la violencia del ataque. Las autoridades brasileñas investigan el caso, pero hasta ahora no se ha revelado el móvil del crimen.

Te puede interesar: Exestrella infantil fue reportado como desaparecido hace unos días; ahora es encontrado sin vida: ¿Quién era?

¿Qué dijeron las autoridades de Brasil sobre el asesinato de Gigante do Grau?

Hasta este momento, no se ha dado a conocer una línea oficial de investigación, pero la Policía trabaja para identificar tanto el vehículo como a los dos agresores. La ejecución directa ha provocado teorías entre usuarios, desde posibles venganzas personales hasta ataques vinculados con grupos criminales o conflictos dentro de la comunidad motera. Sin embargo, ninguna hipótesis está confirmada.

Las autoridades emitieron un breve informe inicial donde destacan que continúan recabando testimonios y analizan imágenes del lugar para localizar a los atacantes. La familia del influencer también podría ser llamada a declarar para contribuir con información relevante.

Lee también: Muere joven estrella de Hollywood a los 33 años ¡luchó contra fuertes adicciones!

O influenciador digital Renan Romero, de 32 anos, conhecido como Gigante do Grau, foi executado com diversos tiros no bairro Parque Ribeirão, na Zona Oeste da cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os atiradores… pic.twitter.com/fgm2foPhNJ — Submundo Criminal (@submundodocrime) November 21, 2025

¿Quién era Renan Romero, “Gigante do Grau”, y por qué se volvió famoso en redes sociales?

Gigante do Grau era conocido en el mundo digital por compartir videos realizando arrancones, acrobacias y maniobras extremas en motocicleta, especialmente los llamados caballitos o wheelies. Su estilo distinguible incluía sudaderas, playeras y sandalias, lo que lo convirtió en un personaje popular dentro de la cultura urbana motera en Brasil.

En Instagram sumaba cerca de 200 mil seguidores, además de miles más en otras plataformas donde publicaba retos, stunts y colaboraciones con motociclistas.

Su comunidad reaccionó con profunda tristeza tras confirmarse su muerte. Entre los mensajes que inundaron sus perfiles destacan: