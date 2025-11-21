Muere joven estrella de Hollywood a los 33 años ¡luchó contra fuertes adicciones!

Spencer Lofranco, actor canadiense, reconocido por su participación en las cintas “Jamesy Boy”, “Unbroken” y “Gotti”, murió a los 33 años en Columbia Británica, Canadá.

La muerte del actor fue confirmada por su hermano, Santino Lofranco, quien le dedicó un emotivo mensaje en Instagram: “Hermano mío. Viviste una vida con la que pocos podrían soñar. Cambiaste la vida de las personas, y ahora estás con Dios. Siempre te amaré y te extrañaré, Bear. QEPD. 18 de octubre de 1992 – 18 de noviembre de 2025.”

Spencer Lofranco, actor canadiense de Jamesy Boy y Gotti, murió a los 33 años. / IMDB

¿De qué murió Spencer Rocco Lofranco?

Hasta el momento, la causa de su muerte no ha sido revelada. Las autoridades de Columbia Británica, Canadá, han iniciado una investigación para esclarecer los hechos, pero no se han publicado detalles concluyentes.

Este silencio ha generado especulación en redes sociales, aunque ninguna versión no oficial ha sido confirmada por fuentes cercanas o autoridades.

TMZ intentó obtener una declaración de su padre, Rocco Lofranco, abogado en Toronto, pero por ahora no ha dado respuesta.

Algunas especulaciones afirman que Spencer presuntamente habría estado intentando superar problemas personales relacionados con adicciones, pero no existe evidencia que vincule esto directamente con su muerte.

¿Quién fue Spencer Rocco Lofranco, actor de “Jamesy Boy”?

Spencer Rocco Lofranco (Toronto, 18 de octubre de 1992) fue un actor canadiense que alcanzó que actuó en películas como “Jamesy Boy”, donde protagonizó a “James Burns”, además de aparecer en “At Middleton”, “Unbroken”, “Dixieland”, “King Cobra” y “Gotti”.

Originario de Thornhill, creció en una familia con un padre abogado y una madre cantante de ópera, quien lo acercó a la actuación.

Tras una infancia complicada y el divorcio de sus padres, ingresó a un estricto internado militar para mantener disciplina. Posteriormente estudió actuación en la New York Film Academy, lo que lo llevó a su primer papel en el cine.

¿En qué películas participó Spencer Rocco Lofranco?

Tras su último proyecto en 2018, se mantuvo alejado de la actuación e incluso reveló que en algún momento vivió en situación de calle en California.



“At Middleton” (2013) – debut como Conrad Hartman

“Jamesy Boy” y “Unbroken” (2014) – papeles principales

“Home "(2015)

“Dixieland” (2015).

“King Cobra” (2016)

“Gotti” (2018) – protagonismo en drama, criminalidad y biopic.

Lofranco murió el 18 de noviembre de 2025 en Columbia Británica, a los 33 años, y las autoridades continúan investigando las causas de su muerte.

