Mauricio Herrera estuvo al borde de la muerte tras desgarrador diagnostico de trágica enfermedad: “Me rehusé”

Mauricio Herrera encendió las alarmas al hablar del terrible diagnóstico que casi lo lleva a la muerte. En medio de su celebración de más de 70 años de carrera en la industria del espectáculo, ahora se sinceró sobre los duros momentos que ha enfrentado tras estar convaleciente de salud. ¿Qué le pasó?

Aunque el actor Mauricio Herrera, de 91 años, sigue activo y en plena participación en la obra ‘Aquí entre dos’, no todo ha sido color de rosa y ha tenido que enfrentar terribles momentos por las enfermedades que ha padecido.

¿Qué enfermedad tuvo Mauricio Herrera que lo puso en riesgo de morir?

En una entrevista para una revista de circulación nacional, Mauricio Herrera, actor de ‘Amor real’, compartió cómo estuvo en riesgo de perder la vida tras ser diagnosticado con COVID-19. Sin embargo, dejó claro que “le puso buena cara a la vida” y salió adelante.

“Todas las cosas que he vivido en estos 90 años: con quiénes he estado, qué cosas he hecho, quiénes ya no están... toda una historia”, dijo a la revista.

“Estuve a punto de partir, pero me rehusé. Le puse buena cara a la vida y salí adelante”. Mauricio Herrera

Eso no es todo, también recordó cómo fue operado de la columna, lo cual lo llevó a tener molestias permanentes en el pie izquierdo: “Como que me desconectaron el tobillo”.

¿Cuál es el estado actual de salud de Mauricio Herrera?

Aunque el actor no dio más detalles de su actual estado de salud, sí ha destacado lo positivo que le ve a la vida. Incluso, señaló que aún vive como si tuviera 70 años. Aunque, hace unos meses, Mauricio Herrera se dejó ver en silla de ruedas, ya que recordó que quedó mal del pie por una cirugía fallida, señaló que está “perfecto”.

“Estoy perfecto de salud. El pie es lo que me tiene molesto porque ahora que me operaron de la columna, un daño colateral fue el pie, que me lo desconectaron. Entonces, este pie no puedo hacerlo así. Le puse un alambre para que pueda yo bajar y caminar”, comentó Mau.

Asimismo, reiteró sus ganas de seguir activo en la industria de la actuación, pese a que no pueda estar de pie actualmente.

“Toco el piano, chiflo, canto, bailo y todo. Ahorita ya no puedo pararme porque me operaron de la columna y me dejaron poco lastimado de un pie, pero espero pronto estar activo.”, agregó.

También mencionó a Ventaneando que desarrolló un libro en el que narraría sus vivencias: “Eso es bien interesante. Escribí este libro, que es muy interesante porque es qué actitud tomar ante la vida. Siempre una actitud positiva”.

¿Quién es Mauricio Herrera y cuál es su trayectoria?

Mauricio Herrera, actor mexicano nacido en 1934, tiene actualmente 91 años. Comenzó su trayectoria artística siendo aún adolescente y participó en distintas puestas en escena. Más adelante dio el salto a la televisión, donde formó parte de populares producciones como:



Amor real,

El privilegio de amar,

Las tontas no van al cielo,

Mujer, casos de la vida real,

Entre el amor y el odio,

Mundo de juguete y

Como dice el dicho.

Su último trabajo para la pantalla chica fue en la serie ‘Hijos de su madre’ (2018), donde interpretó a José María ‘Chema’ Marrón.

Aunque siempre ha mantenido su vida privada con discreción, se sabe que estuvo casado con la actriz y bailarina Julieta Bracho. En la actualidad Mauricio Herrera comparte su vida con Luhana Gardi y es padre de dos hijos.