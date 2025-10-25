Famoso actor reaparece tras quedar en silla de ruedas con nuevo proyecto, ¿regresa a las telenovelas?

A principios de año, el actor Mauricio Herrera, mayormente conocido por su participación en ‘Amor real’, se sinceró acerca de una mala cirugía de columna que lo dejó con dificultad para caminar. Pese a todo, el histrión se mantiene positivo y recientemente habló de un nuevo proyecto, ¿será que vuelve a las telenovelas?

Mauricio Herrera / Redes sociales

Lee: Así luce la tumba de Octavio Ocaña a casi cuatro años de su muerte: flores, juguetes y dolor familiar

¿Por qué Mauricio Herrera, actor de ‘Amor real’, tiene dificultades para caminar?

Hace algunos meses, Mauricio Herrera reapareció en silla de ruedas. En aquel entonces, mencionó que lo habían operado de la columna y tuvo algunos daños colaterales. No obstante, dejó claro que estaba bien, dentro de lo que cabe.

“Estoy perfecto de salud. El pie es lo que me tiene molesto porque ahora que me operaron de la columna, un daño colateral fue el pie, que me lo desconectaron. Entonces, este pie no puedo hacerlo así. Le puse un alambre para que pueda yo bajar y caminar”, manifestó.

Aunque no dio muchos detalles, la periodista Shanik Berman reportó que, presuntamente, surgieron complicaciones durante la operación, aparentemente, por una negligencia médica.

“Quiero decirles que Mauricio Herrera, y se los digo a ustedes, si vas con los suficientes doctores, siempre encuentras a uno que te abre y te quiere lastimar. Entonces él se iba a operar la cadera y cuando lo operaron le desconectaron el nervio de la pierna, se lo cortaron y ya no puede caminar”, indicó Berman.

La familia de Herrera no se ha pronunciado ante esta versión y se desconoce si está tomando medidas legales por esta situación. En tanto que el actor se ha mostrado fuerte y ha dicho que no planea retirarse del medio artístico, pese a su condición.

Mauricio Herrera / Redes sociales

Te recomendamos: Kim Shantal se le va a la yugular a Eleazar Gómez y él le responde en La granja VIP: “Los tengo bien puestos”

¿Mauricio Herrera, actor de ‘Amor real’, regresa a las telenovelas?

Mauricio Herrera reapareció este 24 de octubre en el programa ‘Ventaneando’. Durante su invitación, y sentado en silla de ruedas, habló de su nuevo proyecto. Para tristeza de muchos, no fue con algo relacionado con las telenovelas.

El actor señaló que estaba trabajando en una obra teatral llamada ‘Aquí entre dos’. De acuerdo con su hijo, quien también estaba presente, señaló que este proyecto era para celebrar los 70 años de carrera de su papá.

En la plática, reconoció que los médicos que lo operaron de la columna cometieron un error que lo dejó “lastimado”, pero resaltó que espera recuperarse muy pronto.

“Toco el piano, chiflo, canto, bailo y todo. Ahorita ya no puedo pararme porque me operaron de la columna y me dejaron poco lastimado de un pie, pero espero pronto estar activo.” Mauricio Herrera

También relató que había trabajado en un libro para contar sus experiencias de vida: “Eso es bien interesante. Escribí este libro que es muy interesante porque es qué actitud tomar ante la vida. Siempre una actitud positiva”, manifestó.

Para finalizar, se dijo muy contento de estar tan cerca del público e invitó a todo el público a ver su nueva obra de teatro.

¿Quién es Mauricio Herrera, actor de ‘Amor real’?

Mauricio Herrera es un actor mexicano que nació en 1934. Actualmente tiene 91 años. Inició su carrera desde que era adolescente, participando en diversas obras de teatro. Posteriormente, saltó a la televisión, colaborando en melodramas reconocidos como:

Amor real

El privilegio de amar

Las tontas no van al cielo

Mujer casos de la vida real

Entre el amor y el odio

Mundo de juguete

Como dice el dicho

Su última aparición en algún proyecto televisivo fue en la serie de 2018, ‘Hijos de su madre’, interpretando a José María “Chema” Marrón.

Si bien ha sido muy hermético en cuanto a su vida personal, se sabe que estuvo casado con la actriz y bailarina Julieta Bracho. Actualmente está junto a Luhana Gardi. Tiene dos hijos.

Mira: Famoso actor y “galán” de Rosa salvaje es visto viviendo en situación de calle: ¿De quién se trata?