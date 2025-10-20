Famoso actor y “galán” de Rosa salvaje es visto viviendo en situación de calle: ¿De quién se trata?

Hace unas semanas, el rumor de que ‘Robertha’ una reconocida actriz del cine nacional vivía en situación de calle, inundó las redes sociales. Aunque ella lo desmintió días después, hay casos de actores que si vivieron en dichas circunstancias.

Ahora, un querido actor recordado por su participación en telenovelas fue visto recientemente viviendo en situación de calle en la Ciudad de México. Vecinos de la zona han alzado la voz a través de redes sociales para solicitar ayuda para el actor y sus animales de compañía. ¿De quién se trata?

¿Qué famoso actor de Rosa salvaje fue visto viviendo en situación de calle?

Durante la década de los 80, Alejandro Landero fue parte del elenco de varias producciones televisivas de gran impacto. Hoy, el panorama es muy distinto. De acuerdo con testimonios de vecinos, Landero lleva varios días durmiendo en un camellón de la calle Mazatlán, en la colonia Condesa, justo frente al antiguo recinto musical El plaza Condesa.

En un video difundido en redes sociales, una vecina identificada como Verónica Hernández hizo un llamado urgente a la solidaridad:

Pido de la manera más atenta su apoyo para que nuestro vecino, quien es Alejandro Landero, alguien lo pudiera ayudar. Está en situación de calle, tiene cuatro gatitos y una perrita. Él le está pidiendo el apoyo, no sé si alguien pudiera, por favor, ayudarlo máximo por un mes para que pueda tener un techo. Usuaria en redes sociales

Uno de los puntos que más ha conmovido a la comunidad es la relación estrecha que el actor mantiene con sus cuatro gatos y su perrita . Según las personas que lo han visto en los últimos días, Landero ha tomado todas las precauciones posibles para resguardar a sus mascotas.

¿Quién es y en qué telenovelas ha trabajado Alejandro Landero, actor en situación de calle?

Alejandro Landero es un actor originario de México, conocido sobre todo por sus actuaciones en telenovelas icónicas de los años 80, como:



Rosa salvaje , una de las telenovelas más exitosas de la televisora de San Ángel. Orotagonizada por Verónica Castro y Guillermo Capetillo. En dicha producción, interpretó al chofer Rigo Camacho.

, una de las telenovelas más exitosas de la televisora de San Ángel. Orotagonizada por Verónica Castro y Guillermo Capetillo. En dicha producción, interpretó al chofer Rigo Camacho. Pasión y poder.

Aunque su trayectoria en la televisión fue más corta que la de otros colegas de su generación, logró destacar como uno de los galanes promesa de ese período.

Durante la década de 1990, incursionó en el ámbito del teatro musical, lo que le permitió enriquecer su preparación artística.

En los años 90 y 2000, Landero continuó vinculado al medio artístico, aunque de forma intermitente. Participó en proyectos en la televisora del Ajusco y tuvo una etapa como conductor en Once TV.

¿Qué famosos actores han sido vistos viviendo en situación de calle?

La situación del actor Alejandro Landero no es ajena al mundo del espectáculo. Han existido otros varios casos de actores o artistas que son vistos en circunstancias parecidas: en situación vulnerable.

Aquí te contamos algunos de los casos:



