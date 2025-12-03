Actor de ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’ reveló que fue víctima de abuso cuando era pequeño

En junio de este 2025, el actor Julián Gil reveló que fue víctima de abuso hace varios años, pues sostuvo relaciones cuando él no quería. La historia fue contada en el reality Secretos de parejas. Ahora, un querido actor, conocido por sus papeles en ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’, dos de los programas más famosos de la televisión mexicana, reveló hace unos días un feo recuerdo de su infancia, en el que aseguró haber sido víctima de abuso por una persona que le doblaba la edad. ¿De quién se trata?

¿Qué actor de ‘La rosa de Guadalupe’ reveló recientemente que fue víctima de abuso?

En un vídeo compartido recientemente en su cuenta oficial de TikTok, el actor Irvin Ruiz, conocido por sus apariciones en ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’, reveló que fue víctima de abuso cuando aún no tenía la mayoría de edad.

“ Cuando tenía 14 años viví una experiencia que marcó mi vida, fue mi primera relación amorosa, ‘secreta’, en 2005. En esos años el ser gay era vivir en silencio, con miedo ”, dijo Ruiz durante el vídeo.

El mismo actor contó que sus padres no sabían lo que él estaba viviendo, y que por miedo o “facilidad” nunca habló del tema, pues de chico las cosas son difíciles, y más aún cuando se trataba de una relación “gay”.

Las críticas en comentarios no se hicieron esperar, y es que aún cuando hubo comentarios de apoyo hacia él, otros cuantos aseguraban que eso no contaba como “abuso”, pues se trataba de una relación amorosa que él aceptó.

¿Por qué el actor de ‘La rosa de Guadalupe’, Irvin Ruiz, contó su historia de abuso?

En los Tiktoks realizados por Irvin Ruiz, aseguró que dicho testimonio compartido por él, tiene como propósito impulsar a los jóvenes a no dejarse llevar por situaciones incorrectas.

Además, también relató que la intención de este vídeo, nació tras haber escuchado a dos jovencitas hablar, y una de ellas mencionó que mantenía una relación con un adulto, por lo que recordó su experiencia cuando era más joven.

Nadie me obligó, no quiero hacerme víctima de nada, es simplemente mi historia. Quiero compartir mi historia para que dejemos de normalizar algo que no está bien. No es normal que un adolescente ande con una persona 10 o 15 años mayor. Irvin Ruíz

Por último, también hizo hincapié en que las personas jóvenes tienden a confundir ciertos escenarios en cuestión de relaciones amorosas, pues cuando una persona te da su atención, puedes creer que es amor, pero realmente puede estar abusando de ti de distintas maneras.

¿Quién es Irvin Ruiz, actor de ‘La rosa de Guadalupe’?

Irvin Ruiz es un actor mexicano nacido en 1991 con casi 15 años de trayectoria profesional, con trabajos en televisión, cine y teatro, como prueba de su versatilidad en el mundo del espectáculo.

Famoso por sus papeles en ‘Como dice el dicho’ y ‘La rosa de Guadalupe’, Ruiz se ha convertido en un rostro conocido en la pantalla chica.

El actor protagonizó un curioso momento hace dos años, cuando durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, reveló el salario que percibe como actor de ‘La rosa de Guadalupe’, y que, en muchos casos, es menor al de un influencer:

10 mil pesos por un episodio de un protagónico. (...) Entonces realmente no es mucho dinero lo que uno gana como actor. Irvin Ruíz

