Famoso actor de telenovelas revela haber sido ‘manoseado’ en el metro: “Es algo que pasa”

Un reconocido actor y modelo, quien ha ganado gran popularidad en México por su participación en telenovelas y su reciente aparición en La casa de los famosos all stars, sorprendió al público al compartir una experiencia personal de abuso que vivió en el metro de la CDMX. El artista contó su historia durante una entrevista, donde lamentó que este tipo de situaciones ocurran con frecuencia.

¿Quién es el famoso actor que fue víctima de acoso en el metro de la Ciudad de México?

Ignacio “Nacho” Casano es un actor y modelo nacido en Argentina que ha desarrollado gran parte de su carrera en México. A sus 45 años, Casano ha participado en múltiples telenovelas, consolidándose como un rostro familiar para el público. Estudió actuación en Colombia y luego se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, al que ingresó tras llegar al país en 2007.

Su trayectoria incluye apariciones en exitosas producciones como Mentir para vivir, Lo que la vida me robó, Mi marido tiene familia y El amor invencible, entre muchas otras. Además, recientemente se dio a conocer a nuevas audiencias al participar en el reality La casa de los famosos all stars de Telemundo, donde logró llegar hasta el cuarto lugar.

A pesar de su fama, Nacho Casano no ha estado exento de las realidades que viven miles de personas. ¡Reveló que fue víctima de abuso!

Nacho Casano

¿Cómo fue el abuso que sufrió Nacho Casano en el metro de la Ciudad de México?

Nacho Casano, exparticipante de La casa de los famosos all stars, en una entrevista en el programa De primera mano, compartió que el incidente ocurrió hace varios años, cuando recién había llegado a México desde Argentina. En ese entonces, utilizaba el Metro como medio de transporte habitual debido a que no contaba con automóvil propio. El actor recordó que en una de esas ocasiones, mientras viajaba en un vagón completamente lleno, fue tocado sin su consentimiento.

“Lamentablemente me ha tocado verlo, he sido protagonista hace muchos años atrás. (…) En las horas pico uno va como sardinita enlatada, con gente a todos los lados. La movilidad es un lujo y no hay forma de que te caigas porque no hay a dónde caerte” Nacho Casano

En ese ambiente de aglomeración, el actor fue víctima de toqueteos indebidos por parte de una persona desconocida: “Unas manos que no fueron las mías terminaron en lugares que hubiese preferido que no estuvieran” , explicó. Casano aseguró que no pudo identificar al agresor debido al nivel de saturación del vagón.

“Es algo que pasa, lamentablemente. Son cosas que a veces creo que a las mujeres les suceden mucho. A un hombre no le suele suceder, pero por supuesto que es desagradable que cualquier persona, de cualquier género, con cualquier orientación, te ponga una mano donde tú no quieres que te sea puesta”, sentenció.

Nacho Casano eliminado de LCDLF All-stars / Captura de pantalla

¿Nacho Casano sufrió acoso en el mundo del modelaje?

En entrevista con Horacio Villalobos, en el ‘Mitangrit’ de TVNotas, Nacho Casano narró cómo fueron sus días como modelo, antes de incursionar en el mundo de la actuación. El actor argentino, reveló que era un acoso muy diferente al actual, pues en aquel momento no habían celulares o redes sociales asentadas.

De manera irónica, Casano dijo:

“Agradezco la tocada de nalga, pero no. (...) Te agradezco que hayas sentido la firmeza de mis glúteos, pero no. Te devuelvo la mano”. Nacho Casano en ‘Mitangrit’ con Horacio Villalobos

Además, agregó que muchos actores y artistas viven situaciones similares, pues muchas veces están condicionados por aceptar o no aceptar este tipo de acercamientos con grandes productores o directivos. Por eso es que a veces de un día al otro, sus carreras se detienen.

Casano expresó su tristeza al ver que este tipo de situaciones siguen ocurriendo sin que existan soluciones efectivas. “Es lamentable que esto le siga pasando a tanta gente”, señaló.

