¡Nacho Casano es despedido de La casa de los famosos All-Stars! ¿Por culpa de Maripily? Esto sabemos

Una fuente reveló a TVNotas que Nacho Casano fue despedido de ‘La casa de los famosos All-Stars’. Recordemos que hace unos días te dimos a conocer que una persona de la producción de LCDLF All-Stars nos reveló la controversial actitud que tuvo Maripily Rivera contra el actor y Aleska Génesis.

Esto, debido a que la puertorriqueña, durante los comerciales de LCDLF All-Stars, explotó contra Nacho Casano, Aleska Génesis y personal de la producción.

¿Qué pasó con Maripily y Nacho Casano en la gala de ‘La casa de los famosos All-stars’?

Nuestra fuente mencionó que la “boricua”, supuestamente, insultó a todo el mundo:

“Lo que pasa es que ayer se enojó porque estaba Aleska en el show. Y ella, a la vez, defiende a su amiga Julia Gama. Sin embargo, al parecer, eso no le pareció a Maripily y comenzó a insultar a todo el mundo”, comentó la persona de producción.

Además, nos dio detalles del arrebato que habría tenido contra la producción y soltó que casi agrede físicamente a Aleska:

“Atacó a todos los de la producción. No podían creer lo que estaba pasando. Todos se dieron cuenta de los tremendos gritos que pegaba la señora Maripily sin importar dónde estaba… Maripily estaba vuelta como una fiera, gritando por todos lados. Incluso, si no interviene la producción a calmar los ánimos, Maripily estuvo a punto de irse a los golpes contra Aleska”.

Finalmente, reveló lo que ocurrió con Nacho:

“Quien salió más raspado de toda esta situación fue Nacho Casano, quien, sin deberla ni temerla, Maripily lo humilló diciéndole: ‘Nacho, no eres nadie, ya te crees mucho por tu libro de tres pesos. Eres un muerto de hambre’”.

Maripily Rivera casi llega a los golpes con Aleska Génesis / IG: @aleskagenesis / @maripilyoficial / @nachocasano

Nacho Cassano rompió el silencio tras encontronazo con Maripily

Después, contactamos a Nacho Casano el pasado 6 de mayo y nos confirmó en exclusiva que la “boricua” se molestó con él por la opinión que dio sobre una estrategia de Paty Navidad.

“Lo que pasó conmigo fue totalmente en otro momento a lo que sucedió con Aleska. Es decir, fue un domingo anterior (27 de abril). Solo di mi argumento en gala con respecto a una estrategia de Paty Navidad y punto. A Maripily no le pareció mi comentario. Algo muy normal, porque para eso estamos ahí”.

Casano dijo que Maripily aprovechó un corte comercial para insultarlo y, aparentemente, amenazarlo:

“Me dijo ‘muerto de hambre’ y que me fuera a escribir mis libritos de tres pesos. Y que por eso estaba aquí afuera. Además, me dijo que no sabía con quién me había enfrentado”. Nacho Casano

Cassano contó lo que le respondió:

“‘Lo que pasa es que no te habías enfrentado a un hombre de verdad. Discúteme con argumentos y no me grites. No me voy a dejar, solo porque seas mujer’. Lo hizo a la mitad de un foro, con no sé cuántos camarógrafos. Es la primera vez en mi vida en la que escucho a alguien denostar a otra persona por su profesión de escritor”.

En TVNotas nos enteramos que Nacho Casano quedó fuera de las galas de ‘La casa de los famosos All-stars’ tras su pleito con Maripily. / Redes sociales

Despiden a Nacho Casano de ‘La casa de los famosos All-stars’

Nacho declaró que Rivera lo decepcionó al minimizar su trabajo y su participación en LCDLF All-Stars.

“Decirme ‘muerto de hambre’ cuando estamos en el mismo show... Cualquier profesión es respetable. No me molestó el haber salido en la semana 4. Me gusta mi trabajo. Por eso me pagan. No sé por qué ha dicho que es ‘La patrona’. Ella no es patrona de nadie. Es un insulto para minimizar a los demás. Ahí trabajamos por dinero y, aunque le pese, soy un colega laboral. Estamos en el mismo trabajo y en el mismo proyecto, si no que se vaya a otro lugar”. Nacho Casano

Sin embargo, al parecer, quien terminó yéndose a otro lugar fue el actor argentino, porque, de acuerdo con la información que nos revelaron, Nacho Casano quedó definitivamente fuera de la producción. Hasta el momento, no se han dado más declaraciones de ninguna de las partes.

