Aleska rompe el silencio tras encontronazo con Maripily Rivera: “Es una humillación pública”

La noche del pasado lunes 5 de mayo, durante los comerciales de ‘La casa de los famosos All-stars’, Maripily explotó en contra de Nacho Casano y Aleska Génesis, así como con parte de la producción de Telemundo.

La actriz boricua, quien tiene fama de explosiva tras su participación en ‘La casa de los famosos 4' insultó a las personas que trabajan en la producción como a los exparticipantes de ‘La casa’. ¡Tachó a Casano de muerto de hambre!

Una persona de la producción contó a TVNotas que ‘el Huracán boricua’ estalló y “se puso como fiera” en la gala del pasado domingo 4 de mayo y que casi se le va a los golpes a a Aleska.

Aleska habla de su pleito con Maripily en la gala de 'La casa de los famosos All-stars'.

¿Qué pasó entre Aleska y Maripily durante la gala de ‘La casa de los famosos All-stars’?

“Lo que pasa es que se enojó porque estaba Aleska en el show. Y ella a la vez defiende a su amiga Julia Gama. Sin embargo, al parecer, eso no le pareció a Maripily y comenzó a insultar a todo el mundo”, dijo la persona de producción.

“Atacó a todos los de la producción. No podían creer lo que estaba pasando. Todos se dieron cuenta de los tremendos gritos que pegaba la señora Maripily sin importar dónde estaba. Además, no dejaba de atacar a Aleska, quien solo decía que estaba tranquila y no había hecho nada. Maripily estaba vuelta como una fiera, gritando por todos lados. Incluso, si no interviene la producción a calmar los ánimos, Maripily estuvo a punto de irse a los golpes contra Aleska” Fuente de la producción de LCDLF a TVNotas

Aleska rompe el silencio sobre los ataques de Maripily en ‘La casa de los famosos All-stars’

La modelo venezolana relató un reciente enfrentamiento que, según sus palabras, cruzó los límites del respeto y la convivencia dentro del reality.

“En la gala de este domingo yo estaba en una situación incómoda porque sentía la presión de ella. Estaba con Julia Gama y me preguntan qué opinaba yo de unos comentarios de ella (Julia), donde me dijo falsa y contesto. Julia se mete en mi entrevista, pero en ese momento empieza Maripily a gritar, empieza a insultarme para humillar y para ofender, cosa que me parece una gran falta de respeto. Incluso producción tuvo que mandarla a callar”, relató Aleska a ‘La mesa caliente’.

Aunque ambas ya habían tenido roces previos en ‘La casa de los famosos 4', Aleska aseguró que pensaba que habían dejado atrás sus diferencias tras salir del reality. Sin embargo, este nuevo episodio reactivó las tensiones.

Maripily Rivera casi llega a los golpes con Aleska Génesis

Aleska revela los insultos de Maripily: “Me llamó pro....ta y ratera”

“Luego, cuando tuve la conexión en vivo con Pica y se extiende, ella estaba al lado de mí gritando que yo era una pros....ta, que yo era una ratera, cosa que me parece una gran falta de respeto porque ella no tiene derecho. Una cosa es criticar el juego de la otra, pero no por eso voy a insultarla”.Visiblemente molesta y dolida, Aleska enumeró los comentarios que considera ofensivos y humillantes:

“Si yo me pusiera al mismo nivel, ella me insulta, me agrede, dijo que me parecía a Michael Jackson, de que me he hecho operaciones. Ella también se ha hecho cirugías. Dijo que me había acostado con todos los hombres en una producción con 30 personas. Es una humillación pública, una gran falta de respeto.”

Aleska relató que el que le llamara “ratera” la conectó con experiencias personales difíciles, luego de que estuvieran en la cárcel acusada de robo, tras salir de “La casa de los famosos All-stars”.

“Meterse y decir que soy una ratera con lo difícil que fue para mí pasar por esa situación y ahorita yo no tengo ningún cargo, pensar que se meta en algo tan doloroso”, expresó sobre el encotronazo.

Aleska Génesis llega a LCDLF 4

¿Por que Maripyly insultó a Aleska?

Aleska aseguró que, aunque en algún momento parecía haber limado asperezas con Maripily, durante la gala todo cambió y la boricua volvió a atacarla. Ante la pregunta de las presentadoras sobre si su buena relación con Lupillo Rivera —con quien compartió risas durante la gala— pudo haber sido el motivo del enojo de Maripily, Aleska fue tajante: eso no justifica el trato recibido. Aunque sugirió una posible “guerra de egos” de Maripily hacia ella.

“Somos unas mujeres bellas y tenemos problemas a veces con otras personas solo por la presencia. Sé que ustedes me entienden. A veces en el medio hay mucha guerra de egos. No sé que nombre darle.No importa que yo siempre le diga cosas bonitas. Creo que no está bien que en persona me trate bien, pero luego en público ella me trate mal y me insulte”, concluyó Aleska.

