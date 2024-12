Maripily Rivera explota contra Poncho de Nigris y lo tacha de “machista” tras acalorada discusión

Poncho de Nigris y Maripily Rivera protagonizaron una acalorada discusión en la más reciente transmisión de ‘Hoy día’. Todo se debió a las declaraciones que dio el actor asegurando que Wendy Guevara podría ganarle a la boricua en cualquier edición de ‘La casa de los famosos’.

Estas palabras molestaron a Maripily, ganadora de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos Telemundo’, quien no dudó en confrontar al mexicano y dejarle claro que no le teme a Wendy o a él.

“No me gana ella, ni me ganas tú. Tú Poncho, tienes tu público y yo tengo el mío. Yo soy Maripily, ok. Yo voy a entrar a ‘La casa’ y yo me quiero ir a unas votaciones contigo, a ver quién es quién... Eres un mueble”, dijo.

Si bien Poncho siguió alegando que Wendy le podría poner “una arrastrada”, Maripily se mantuvo firme y hasta lo tachó de ser un “maltratador de mujeres”.

Poncho de Nigris

Poncho de Nigris se defiende y afirma que Maripily Rivera “es hombre”

La tensión aumentó de nivel cuando Maripily le recordó a Poncho que, en su momento, afirmó que “parecía hombre”, declaración que el actor negó haber dicho.

Poncho de Nigris “Yo soy Poncho de Nigris y me respetas y me hablas bien. Yo nunca dije que eras hombre. Tú eres la peor ganadora de ‘La casa de los famosos’. Nada más te la pasas peleando”

Entre tanto dime y direte, la modelo decidió retirarse, no sin antes seguir afirmando que Poncho “maltrata” mujeres y que estaba dispuesta a ponerlo en su lugar.

En respuesta a esto, Poncho simplemente dijo: “Hay niveles. Hágase para allá. Hay niveles. Yo no me voy a rebajar a su nivel”, expresó.

¿Qué dijo Maripily Rivera de su pleito con Poncho de Nigris?

Tras lo sucedido, Maripily usó sus redes sociales para publicar un mensaje señalando que, en la vida, las mujeres se deben defender de hombres “machistas” como Poncho de Nigris.

Maripily Rivera “Tuve que poner en su sitio al Sr. Poncho De Nigris una persona que no conozco y cuando busqué encontré que es una persona que maltrata a su propia madre. Ya quisiera yo tener a la mía con vida para poder disfrutarla ¡MUJERES! No podemos permitir que machistas como estos nos quieran poner de rodillas. Eso jamás”

Asimismo, sugirió que Poncho no era una persona “auténtica”, siendo ese el motivo por el que quedó en tercer lugar en ‘La casa de los famosos México’.

“Cuando quieres ser estrella de un reality debes ser una persona Auténtica y por eso el público me escogió, haciéndome ellos su ganadora, convirtiéndome en el #huracanboricua”, expresó.

Declaraciones del Huracán Boricua 🇵🇷🌪️



Aguántate Poncho que ahí van tus ráfagas 🌪️🌀#LCDLF5 #LCDLFAllStars pic.twitter.com/2tNJAdEqmo — Team Huracán Boricua 🇵🇷🌪️ (@RandomTweet0023) December 17, 2024

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre su pleito con Maripily Rivera?

Si bien no ha respondido al comentario de la boricua, Poncho realizó una transmisión en vivo para redes sociales afirmando que la famosa solo quería hacer su “show” en televisión.

“¿Por qué no me avisaron para yo también preparar mi espectáculo? Lo primero que le dije a la productora es que: ’Si la meten y me agrede, yo no me voy a quedar callado’ Eres una mujer, pero de que pareces hombre, pareces hombre… Yo digo las verdades... Sinceramente, no me lo esperaba”, apuntó.

