¿Poncho de Nigris en ‘La casa de los famosos All-stars’? Esto respondió el actor

‘La casa de los famosos All stars’ ha generado mucha expectativa en el público. Hasta el momento, se ha confirmado la participación de Alfredo Adame, Manelyk González y Laura Bozzo. A pocas semanas de su estreno, también se habría dado a conocer que Poncho de Nigris formará parte de este proyecto.

Recordemos que el actor estuvo en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, junto a grandes celebridades como Emilio Osorio, Paul Stanley, Apio Quijano y Nicola Porcella, entre otros.

Aunque obtuvo el tercer lugar, fue uno de los integrantes más populares de dicha edición. El famoso no solo ayudó a constituir el icónico ‘Team Infierno’, tras su salida, formó el exitoso pódcast ‘Ponchendy’, junto a Wendy Guevara, ganadora del reality.

Poncho de Nigris, Wendy Guevara y Marcela Mistral / Redes sociales

Checa: Poncho de Nigris defiende a su mamá tras críticas por cobrar la pensión del Bienestar: “Todo suma”

¿Poncho de Nigris confirma su participación en ‘La casa de los famosos All-stars’?

En su más reciente invitación al programa ‘Pica y se extiende’, el actor fue cuestionado sobre su posible participación en ‘La casa de los famosos All-stars’.

Ante esto, el regiomontano simplemente respondió: “¿Qué creen que hago aquí? Estamos hablando de billetes y vamos a ver si le ponen una buena lana para hacer un buen show”.

Para muchos, sus palabras fueron interpretadas como una señal de que sí estará en el polémico concurso o, al menos, está en negociaciones para hacerlo.

Por supuesto, todo esto generó mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos se mostraron emocionados por su posible participación, otros afirmaron estar “hartos” de verlo en realities. Incluso, varios teorizaron que, probablemente, estaría de panelista y no como participante.

Algunos comentarios que se podían leer en redes son:

“Ni de chiste, se ve rápido que está utilizando el tema para que hablemos de él y lo logró”

“Va a ser de los más polémicos”

“A lo mucho, será panelista”

“¿Otra vez Poncho?”

“Solo lo dice para que hablemos de él”

“Esa historia ya se contó”

“Poncho le pondrá sazón a la casa”

Te podría interesar: Poncho de Nigris tacha a su esposa de “hacerse la víctima” y usuarios le dicen: “Ya déjalo, Marcela”

¿Qué otros participantes de ‘La casa de los famosos México’ estarían en ‘LCDLF All-stars’?

En su momento, se especuló que también estaría Adrián Marcelo, quien fue uno de los participantes más polémicos en la segunda temporada de ‘LCDLFMX’.

El influencer habría confirmado su colaboración a través de una publicación en X (antes Twitter): “Nos vemos pronto. Vamos por esa revancha”, manifestó junto a un post realizado por la cuenta “La Jefa ALL STARS” o “LaJefaUSA”, la cual periódicamente lanza supuestos spoilers del show y que aseguró su participación en el reality.

Cabe destacar que esto fue desmentido poco después por la cuenta especializada en espectáculos ‘La tía Sandra’.

Adrián Marcelo / FB: Adrián Marcelo

¿Cuándo se estrena ‘La casa de los famosos All stars’?

Hace algunas semanas, Telemundo dio a conocer que ‘La casa de los famosos All stars’ se estrenará en febrero del 2025. Hasta el momento, se desconoce la fecha exacta.

Los organizadores de esta edición no han querido brindar muchos detalles. No obstante, recientemente se reveló que Alicia Machado, ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’, también estará en la versión All stars. Sin embargo, se desconoce si será como habitante o panelista.

Mira: Poncho de Nigris tuvo de amante a una famosa actriz de Televisa, revela Marcela Mistral