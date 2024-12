Poncho de Nigris y Maripily Rivera se pelean en vivo ¡Él le dijo que parece hombre! VIDEO

Poncho de Nigris y Maripily Rivera se volvieron tendencia en las redes sociales. Ambos protagonizaron un fuerte encontronazo en la más reciente transmisión de ‘Hoy día’. ¡Se dijeron de todo!

Si bien, el conductor regiomontano causó revuelo en la red por las especulaciones de que podría formar parte de ‘La casa de los famosos All-stars’. Esto debido a que sorprendió al aparecer en los afamados programas de Telemundo.

Sin embargo, nada con respecto a ese tema es certero. No obstante, en una de sus apariciones en estos programas, De Nigris aseguró que Wendy Guevara ganaría cualquier temporada de este formato. Situación que generó diversas reacciones.

Poncho de Nigris en ‘La casa de los famosos All stars’ / Redes sociales

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre Maripily Rivera?

Las palabras de Poncho sorprendieron a las conductoras, tanto que le cuestionaron si ‘la Perdida’ también le ganaría a Maripily Rivera, quien no solo ganó su temporada, sino que recibió mucho apoyo de su público de Puerto Rico. A lo que Poncho contestó:

“Wendy le pone tres arrastradas a Maripily y Maripily no se da cuenta y les digo una cosa y lo digo para toda la gente que nos ve en Puerto Rico: Meten a alguien de Puerto Rico porque todo Puerto Rico vota, pero ella con todo y Puerto Rico se la come doblada”. Poncho de Nigris

Tal parece que estas declaraciones llegaron a oídos de Maripily, dado que no se dejó y confrontó al regiomontano en vivo. ¡Protagonizaron una fuerte pelea!

Poncho de Nigris y Maripily Rivera protagonizan acalorada discusión

En la más reciente transmisión de ‘Hoy día’, la también conocida como ‘el Huracán boricua’ cuestionó las declaraciones de Poncho con respecto a las comparaciones que hizo de ella y Wendy Guevara. ¡Aseguró que nadie podría ganarle en ‘La casa de los famosos’!

“No me gana ella, ni me ganas tú. Tú Poncho, tienes tu público y yo tengo el mío. Yo soy Maripily, ok. Yo voy a entrar a ‘La casa’ y yo me quiero ir a unas votaciones contigo, a ver quién es quién... Eres un mueble”. Maripily Rivera

Sin embargo, De Nigris no se quedó callado y le reiteró su postura. Mencionó que nadie le podría ganar a Wendy. En cuanto a sus palabras contra él, le puntualizó que “le pone una arrastrada” con el público mexicano.

No obstante, Maripily lo tachó de ser igual que Lupillo Rivera.

Poncho: “Te pongo una arrastrada. Te pongo una arrastrada”

Maripily: “ Yo te doy una arrastrada porque tú eres un hombre maltratador y tú eres un Lupillo más. Tú eres un hombre pandillero . A las mujeres se les respeta y tú necesitas a una mujer como yo que te ponga en tu sitio”.

. A las mujeres se les respeta y tú necesitas a una mujer como yo que te ponga en tu sitio”. Poncho: “Yo soy Poncho de Nigris y me respetas y me hablas bien. Yo nunca dije que eras hombre”.

Maripily: “ Aquí tú lo mencionaste y, si me mencionas, me ves y me tienes que escuchar y me tienes que ver de frente, porque yo a ti no te menciono. Yo no sé quién eres. Yo tuve que googlear para saber quién tú eres y qué haces (...) Pero ahora vas a saber quién soy yo (...) Si me mencionaste, es porque sabes quién soy yo. No te hagas el loco ahora (...) No me voy a quedar callada”.

Yo no sé quién eres. Yo tuve que googlear para saber quién tú eres y qué haces (...) Pero ahora vas a saber quién soy yo (...) Si me mencionaste, es porque sabes quién soy yo. No te hagas el loco ahora (...) No me voy a quedar callada”. Poncho: “ Tú eres la peor ganadora de ‘La casa de los famosos’. Nada más te la pasas peleando”.

Nada más te la pasas peleando”. Maripily: “Aprende a hablar y aprende a brillar con tu luz propia. Ubícate, ubícate, que eres un pandillero y un maltratador de mujeres, y si nunca has tenido una mujer con pantalones que te ubique, aquí la tienes, ok. Aquí la tienes”.

En ese momento, Rivera se levantó y siguió con los ataques a Poncho, mientras que se escuchaba la voz del regio en otro lugar del foro: “Hay niveles. Hágase para allá. Hay niveles. Yo no me voy a rebajar a su nivel”, dijo el integrante del team Infierno.

Así fue el momento:

Poncho de Nigris habla de su pleito con Maripily Rivera en vivo

Tras esta fuerte controversia, Poncho de Nigris habló de lo sucedido en ‘Hoy día’ con sus seguidores en un en vivo de TikTok. En dicho clip, el famoso comentó que todo fue un show planeado por Telemundo. Comentó que, en dado caso de que lo llamen para ser parte de la nueva temporada de ‘La casa’, él exigirá una buena suma de dinero.

“Qué me paguen un billetón porque lo valgo… Yo me pongo al nivel de una persona así, que es como un gorila enojado. Tengo todas las de perder... No me dejaron ni contestar… No parece mujer. Pareces un gorila con testosterona, enojado… Me da una vergüenza, haciendo su show”. Poncho de Nigris

“¿Por qué no me avisaron para yo también preparar mi espectáculo? Lo primero que le dije a la productora es que: ’Si la meten y me agrede, yo no me voy a quedar callado’... Eres una mujer, pero de que pareces hombre, pareces hombre… Yo digo las verdades... Sinceramente, no me lo esperaba”, agregó.

Al momento, Maripily no se ha pronunciado con respecto al encontronazo con Poncho de Nigris. ¿Se encontrarán en ‘La casa de los famosos All-stars?

Así lo dijo Poncho de Nigris: