Nacho Casano confirma pleito con Maripily Rivera en ‘La casa de los famosos All-stars’, ¿lo amenazó?

Recientemente, una persona que trabaja en la producción de ‘La casa de los famosos All-stars’ contó, en exclusiva para TVNotas, que Maripily Rivera perdió los estribos, insultó a Nacho Casano y estuvo cerca de agredir físicamente a Aleska Génesis.

De acuerdo con nuestra fuente, todo se habría suscitado durante la gala del pasado 4 de abril, poco después de que la boricua entrara a La casa en una dinámica de ‘Congelados’.

En uno de los cortes comerciales, presuntamente, Rivera explotó contra Aleska y Nacho, así como contra parte de la producción, ya que no estaba de acuerdo con la presencia de la venezolana en el programa.

Si bien el conflicto empezó por Génesis, Casano también salió embarrado, pues la modelo, supuestamente, “lo humilló diciéndole: ‘Nacho, no eres nadie, ya te crees mucho por tu libro de tres pesos. Eres un muerto de hambre’”.

Nacho Casano / Redes sociales

Checa: ¿Quién es el eliminado décimo tercer eliminado de ‘La casa de los famosos All-stars?

¿Cómo fue la pelea entre Maripily Rivera y Nacho Casano en ‘La casa de los famosos All-stars’?

El actor nos platicó que el conflicto de Maripily con Aleska fue totalmente distinto al que tuvo con él. Y es que, de acuerdo con su testimonio, la boricua se molestó por la opinión que dio sobre una estrategia de Paty Navidad.

Nacho Casano “Lo que pasó conmigo fue totalmente en otro momento a lo que sucedió con Aleska. Es decir, fue un domingo anterior (27 de abril). Solo di mi argumento en gala con respecto a una estrategia de Paty Navidad y punto. A Maripily no le pareció mi comentario. Algo muy normal, porque para eso estamos ahí”.

Tras discutir en la gala, Maripily aprovechó un corte comercial para insultarlo y, aparentemente, amenazarlo: “Me dijo ‘muerto de hambre’ y que me fuera a escribir mis libritos de tres pesos. Y que por eso estaba aquí afuera. Además, me dijo que no sabía con quién me había enfrentado”, señaló.

“Le respondí: ‘Lo que pasa es que no te habías enfrentado a un hombre de verdad. Discúteme con argumentos y no me grites. No me voy a dejar, solo porque seas mujer. Lo hizo a la mitad de un foro con no sé con cuántos camarógrafos. Es la primera vez en mi vida en la que escucho a alguien denostar a otra persona por su profesión de escritor”, agregó.

Maripily Rivera / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Nacho Casano ante los insultos de Maripily Rivera?

Nacho Casano dijo sentirse muy decepcionado por la forma en la que Maripily Rivera lo humilló al minimizar su trabajo y burlarse de él por haber salido en la semana 4 del reality.

“Decirme ‘muerto de hambre’ cuando estamos en el mismo show. Cualquier profesión es respetable. No me molestó el haber salido en la semana 4. Me gusta mi trabajo. Por eso me pagan. No sé por qué ha dicho que es ‘La patrona’. Ella no es patrona de nadie. Es un insulto para minimizar a los demás. Ahí trabajamos por dinero y aunque le pese, soy un colega laboral. Estamos en el mismo trabajo y en el mismo proyecto, si no que se vaya a otro lugar”. Nacho Casano

“No creo que se trate porque yo sea hombre. Acaba de pelearse con Aleska y ella es mujer. No creo que sea un tema de géneros. Me voy a defender de cualquier persona, no me importa que tenga algún género, orientación sexual, nivel socioeconómico o estatus. El ‘huracán categoría 10’ no existe. Eso es ficticio”, concluyó.

Nacho Casano / Captura de pantalla

No te pierdas: Productora de ‘La casa de los famosos’ sale del reality ¿por los escándalos de la última temporada?

¿Qué ha dicho Maripily Rivera sobre su pleito con Nacho Casano en ‘La casa de los famosos All-stars’?

Hasta el momento, la boricua no se ha pronunciado ante las recientes declaraciones de Nacho Casano. No obstante, sí ha dado declaraciones sobre su pleito con Aleska Génesis.

Durante una reciente transmisión del programa ‘En casa con Telemundo’, Maripily Rivera mostró algunos de los mensajes que le envió a la venezolana para tratar de limar asperezas. Si bien no aclaró en qué términos quedaron, insistió en que la venezolana no llegó con la mejor actitud a la gala.

De acuerdo con nuestra fuente, los productores del reality están sumamente molestos por las actitudes “prepotentes” de Maripily y piden que se le dé un “castigo ejemplar”.

“Maripily se mostró muy prepotente y grosera con todos, la gente de producción ya no quiere trabajar con ella porque ha sido muy grosera y les gritonea, por eso ya ni se le quieren acercar. Por lo que esperamos que la misma producción tome cartas en el asunto, porque no es justo que alguien extranjero venga a insultar a nuestra gente aquí en México y se comporte de esa manera”, puntualizó.

Mira: Lupillo Rivera abandona ‘La casa de los famosos All-stars’ y, entre lágrimas, dice: “No puedo continuar”