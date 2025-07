Aleska Génesis y Luca Onestini: La razón del truene, hubo infidelidad con alguien de La casa de los famosos All-stars

La historia de amor entre Aleska Génesis y Luca Onestini, que nació en el exitoso reality show de Telemundo “La casa de los famosos All-stars”, habría llegado a su fin… ¡y no por la distancia, como se dijo al principio!

La pareja, que enamoró al público con su química dentro del encierro, confirmó su ruptura este fin de semana. Según explicó Aleska, el motivo habría sido que ella vive en Miami y Luca en Bolonia, Italia. Sin embargo, una fuente reveló a TVNotas que ¡el motivo fue infidelidad de Luca a Aleska y con una famosa!

Revelan motivo de ruptura entre Aleska Génesis y Luca Onestini. / Redes sociales

¿Por que Aleska Génesis y Luca Onestini terminaron su romance?

Una fuente cercana a Luca Onesti, ex de Aleska Génesis, reveló el nombre de la mujer que habría sido la tercera en discordia.

“¡Estoy en shock! Resulta que Luca le puso los cuernos a Aleska con la finalista de La casa de los famosos All-stars. Estoy hablando de Rosa Caiafa. Esta noticia le pegó muchísimo a la venezolana, porque se enteró mientras estaban de vacaciones en Italia.”

“Desconozco la manera en que lo descubrió, pero es evidente que él le dio entrada, y a ella le valió un cacahuate que tuviera una relación con Aleska. Está muy claro que Cristina Porta tenía razón cuando dijo que él no era buena persona.”

¿Qué dijo Cristina Porta sobre su ex de Luca Onestini y Aleska Génesis?

Cristina Porta, periodista española, dejó ver su enojó tras darse a conocer las intenciones de Luca Onestini con Aleska Génesis, modelo venezolana,

“Hay que recordar que Cristina Porta lo llamó narcisista y dijo que le gusta engañar a las mujeres. Aleska hizo caso omiso y se dejó llevar. Prefirió experimentar en carne propia su historia… y resultó peor. Ahora la cuernuda es ella.”

La fuente tomo como referencia parte de los comentarios que hizo Cristina Porta el 9 de marzo en el programa “Pica y se extiende” sobre su ex Luca Onestini.

“Enhorabuena, has ganado el triple: no te quieren en Italia, no te quieren en España y ahora tampoco en Estados Unidos. Eres un narcisista, tu profesión es engañar a las mujeres, pero te ha llegado tu karma, se llama Aleska.”

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto de estas declaraciones.

